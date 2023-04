QUESNEL, Ida (Johnstone)



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès d'Ida (Johnstone) Quesnel, 81 ans, de Montréal, Québec, anciennement de la rue Picken, Westville, Nouvelle-Écosse, le 30 mars 2023.Née à New Glasgow le 3 octobre 1941, elle était fille de feu Peter et Beatrice (Garneau) Johnstone.Elle laisse dans le deuil sa fille Mona Quesnel, ses fils Marc Quesnel (Brigitte Petrin, décédée), Martin Quesnel (Joanna Santori) et Norman Quesnel, ainsi que ses petits-enfants bien-aimés, Jade Petrin-Quesnel et Adam Quesnel.Elle manquera à ses soeurs, Jane Bond, Walkerville, Beatrice Weaver, Halifax, ses frères, Fraser Johnstone (Leslie), Westville et Paul Johnstone, Linacy.Prédécédée par : son mari depuis 59 ans Jean Quesnel, ses soeurs Brenda Emilio, Cameal Carlyle, Wanda Morris, Theresa Butler, Caroline Atwater, Pennual " Penny " Duggan, ses frères Peter " Sonny " Johnstone et Norman Johnstone.Ida appréciait la compagnie de nombreux amis et de sa famille élargie.La crémation a eu lieu. Il n'y aura pas de visite pour le moment. Un service commémoratif aura lieu à une date ultérieure à Westville, en Nouvelle-Écosse.Des dons en sa mémoire peuvent être faits à une oeuvre de bienfaisance de votre choix.LAURENT THÉRIAULT