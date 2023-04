RIVEST, Eugénie née Laurence



À Montréal, le 22 mars 2023, à l'âge de, est décédée paisiblement Mme Eugénie Laurence Rivest, épouse de feu Guy A. Rivest.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Gérald, Gilles, Gilbert, Pierre, Lise (Roger Marchand), René (Michèle Hervieux), feu Sylvie et François (Suzanne Langevin), ses 14 petits-enfants et 10 arrière-petits-enfants, neveux, nièces, parents et ami(e)s.La famille vous accueillera le dimanche 16 avril 2023 de 13h à 17h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 6700 rue Beaubien Est, Montréal, H1M 3E3.Une cérémonie à sa mémoire aura lieu à 17h au même endroit. Un goûter suivra la cérémonie.