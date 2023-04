Attention, le verglas compliquera le retour à la maison

Le retour à la maison sera difficile mercredi en raison d’un cocktail météo avec de la neige, du grésil et du verglas sur la majeure partie du sud et du centre du Québec durant la journée.

Le système assez costaud est déjà l’œuvre dans les secteurs de l’ouest de la province affectés par de la neige et du grésil, avec des accumulations de 5 à 10 centimètres qui se changeront en pluie verglaçante dès la matinée.

À Montréal et ses environs, la pluie verglaçante débutera le matin avant de tourner en pluie plus tard en soirée, alors que des vents forts avec des rafales de 60 km/h se mettront de la partie pour compliquer les déplacements, peut-on lire sur le site d'Environnement Canada.

La dépression se déplacera par la suite vers le centre de la province pour laisser une dizaine de centimètres de neige dans les secteurs de Québec, de la Mauricie et de la Beauce, alors que l’Estrie écopera de pluie verglaçante.

Les secteurs de l’est du Québec seront relativement épargnés, alors que l’agence fédérale prévoit un temps alternant soleil et nuages avec plus d’éclaircies sur la Côte-Nord et dans le Bas-Saint-Laurent notamment.

Même si des averses résiduelles persisteront jeudi dans le sud le centre du Québec, les secteurs de l’est de la province auront leur lot de neige et de pluie, mais le mercure sera à la hausse partout avec des températures maximales de 11 degrés à Montréal, voire 14 degrés en Estrie.