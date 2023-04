Baseball majeur: Shohei Ohtani rencontre son héros

Avant de devenir une vedette du baseball majeur, Shohei Ohtani s’est inspiré de ses compatriotes japonais ayant agi comme précurseurs en évoluant dans les grandes ligues et il n’a pas manqué lundi l’occasion de saluer Ichiro Suzuki, un homme qu’il tient en haute estime.

Le voltigeur et lanceur des Angels de Los Angeles se trouvait au T-Mobile Park de Seattle pour un duel contre les Mariners, la formation pour laquelle Suzuki a évolué durant 14 ans. Aussi, quand il a aperçu son idole au moment de l’échauffement sur le terrain, il a effectué une course d’un bout à l’autre du champ extérieur afin de discuter avec l’ex-baseballeur. Les deux hommes se sont serré la main et échangé quelques mots avant qu’Ohtani ne retourne à sa préparation habituelle.

Aussi, il semble que cette rencontre ait motivé celui-ci, qui a claqué un circuit de deux points dans un gain de 7 à 3.

Whenever Shohei Ohtani meets Ichiro Suzuki, he always shows respect ❤️ 🇯🇵 pic.twitter.com/w4pMTqyyql — The Sporting News (@sportingnews) April 4, 2023

«Je n’ai rien sauf le plus grand respect pour lui, a indiqué le joueur des Angels au sujet de son vis-à-vis en 2018. Il a fait beaucoup pour ce sport, ce pays et les partisans. J’aurais aimé l’affronter, mais ce n’est pas arrivé. Je lui souhaite le meilleur.»