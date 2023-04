Blue Jays: une performance dominante à la sauce Guerrero fils

Vladimir Guerrero fils a officiellement lancé sa saison 2023 avec une grande performance, notamment avec sa première longue balle, dans une victoire de 3 à 0 des Blue Jays de Toronto sur les Royals de Kansas City, mercredi soir.

Le Dominicain a frappé trois fois en lieu sûr en quatre présences au bâton, étirant les bras en huitième manche. Guerrero fils a déjà huit coups sûrs à sa fiche en 22 passages à la plaque, pour une moyenne au bâton de ,364.

Un qui avait besoin de bien rebondir, c’est le lanceur Alek Manoah (1-0). Le partant des Jays en ouverture de saison revenait au monticule, et disons qu’il n’a pas déçu. En sept manches de travail, l’as n’a accordé qu’un coup sûr et quatre buts sur balles et a passé cinq frappeurs dans la mitaine.

Erik Swanson et Jordan Romano lui sont venus en aide pour les deux dernières manches. Le releveur canadien a permis l’autre coup sûr des Royals, mais a tenu bon pour son troisième sauvetage de la saison.

Matt Chapman a été à l’origine des deux autres points de Toronto. Il a poussé Guerrero fils à la plaque en sixième sur un jeu où il a été retiré, puis son simple en huitième a fait marquer Daulton Varsho.

Les Blue Jays (3-3) et les Royals (1-5) termineront leur série de quatre duels jeudi.