BROSSARD, Paulette



De La Prairie, le 13 mars 2023, à l'âge de 84 ans, Dre Paulette Brossard Daigneault, épouse de feu Bernard Daigneault, s'est éteinte paisiblement, entourée de ses proches.Elle laisse dans le deuil ses enfants Josée (Émile Bouchard), Martine et Philippe (Caroline Breton), ses 11 petits-enfants Marie-France, Maxime, Alexis, Félix, Camille, Laurent, Béatrice, Edouard, Louis, Marie-Jeanne et Simon, ses arrière-petits-enfants Paul, Claire et Romain, sa belle-soeur Ginette (Maurice) ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle a été confiée au salon funéraireSAINT-CONSTANT J5A 2G9450-632-1515La famille accueillera parents et amis au salon funéraire le jeudi 13 avril de 18h à 21h et recevra les condoléances en l'église de La Nativité de la Ste-Vierge de La Prairie le vendredi 14 avril dès 11h, suivi des funérailles à 12h.En sa mémoire, des dons à l'Institut de cardiologie de Montréal ou à la Société Alzheimer seront appréciés.La famille tient à remercier le personnel du centre Marcelle-Ferron pour les bons soins prodigués à maman.