RICHARD, André



La famille d'André Richard a le regret d'annoncer son décès survenu le jeudi 16 mars 2023, à Laval, à l'âge de 82 ans. Né à Kénogami, il était le fils de Juliette Simard et d'Henri Richard.Il laisse dans le deuil ses fils Marc Olivier (Katherine) et Alexandre, son petit-fils James André, son frère Raymond, ses soeurs Lise et Ghislaine (Réjean) ainsi que neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 8 avril 2023, de 11h à 18h (visites continuelles). Une cérémonie commémorative aura lieu ce même jour, à 18h, directement au salon du complexe.