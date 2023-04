Championnat mondial de hockey féminin : une victoire sans appel du Canada

La gardienne québécoise Ann-Renée Desbiens n’a jamais été menacée par les attaques de la Suisse au premier match du Canada au Championnat du monde de hockey féminin, signant un blanchissage de 4 à 0, mercredi, à Brampton, en Ontario.

La portière des favorites locales n’a eu que 12 arrêts à effectuer dans ce match d’ouverture du tour préliminaire. Neuf de ses parades ont été effectuées en première période, les Suissesses étant ensuite limitées à trois lancers en 40 minutes.

Plus la rencontre a avancé, plus la domination canadienne s’est fait ressentir. Marie-Philip Poulin et sa bande ont tiré pas moins de 25 fois au filet adverse en troisième période. Malgré tout, la capitaine canadienne a été blanchie de la feuille de pointage.

Natalie Spooner, Sarah Nurse, Rebecca Johnston et Sarah Fillier ont inscrit les buts aux dépens de la gardienne Andrea Brandli. Spooner disputait un premier match depuis qu’elle est devenue mère, elle qui a accouché d’un garçon le 6 décembre dernier. Elle a profité d’un revirement pour marquer dans l’enclave, là où ses coéquipières et elle ont effectué le plus de dégâts.

Le Canada se mesurera à la Tchéquie vendredi, puis au Japon le lendemain. L’unifolié terminera le tour préliminaire avec un duel contre ses grandes rivales américaines. Les Canadiennes sont les doubles championnes en titre de l’événement, ayant triomphé l’an dernier au Danemark et l’année précédente à Calgary.