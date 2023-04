Changement du format des séries éliminatoires: une «révolution» dans le hockey midget AAA au Québec

Les séries éliminatoires du circuit midget AAA ont subi une «révolution», cette année, qui culminera dès jeudi à Saint-Hyacinthe avec la nouvelle Classique des champions. Un événement qui deviendra un jour majeur au Québec, espère le président de la ligue, qui cite en exemple le fameux Frozen Four au hockey universitaire américain.

Arrivé en poste il y a cinq ans, Yanick Lévesque cherchait depuis le départ une solution pour permettre à ses joueurs de demeurer sur la glace le plus longtemps possible, tout en réduisant le nombre de rencontres disputées les soirs de semaine, lorsqu’ils sont à l’école.

«On voulait les garder motivés, pointe-t-il. Nos jeunes sont en Sports-études, donc quand leur équipe était éliminée, on sentait leur motivation diminuer un peu et ça devenait plus difficile à gérer.»

Avec la nouvelle formule, des équipes éliminées ont obtenu une autre chance de se qualifier pour l’ultime tournoi, durant lequel toutes les parties seront des matchs sans lendemain.

Ouverts aux changements

Ce changement a permis d’allonger la saison de près trois semaines, souligne fièrement le président.

Mais il ne fut pas exempt de critiques. Des directeurs généraux et des recruteurs de la LHJMQ ont déploré que des formations éliminées reviennent au jeu ainsi que l’abolition, en finale, des séries quatre de sept, ce à quoi nous sommes davantage habitués dans le hockey canadien.

M. Lévesque est bien au fait que les modifications ne sont pas passées inaperçues, surtout que le format des séries éliminatoires était le même depuis 45 ans.

Le président mentionne toutefois n’avoir reçu «que de bons commentaires de la part des joueurs». «Ils ont embarqué au boutte! lance Yanick Lévesque. Les équipes et les écoles aussi ont eu des commentaires positifs.»

«Le championnat mondial junior de hockey se décide aussi sur un match, ajoute-t-il. C’est une formule qui existe. Et l’on n’est pas fermé à s’ajuster, au contraire. C’est la première année, on va écouter les commentaires.»

Tous des septièmes matchs

M. Lévesque croit aussi tant le public que les dépisteurs auront du bon hockey à se mettre sous la dent durant le week-end. «Tous les matchs seront comme la septième rencontre d’une série, mentionne-t-il. Le niveau d’intensité va être grand.»

Les trois premières équipes au classement général de la saison, soit les Vikings de Saint-Eustache, le Blizzard du Séminaire Saint-François et les Lions du Lac-Saint-Louis, y seront.

Après avoir terminé respectivement au cinquième et au septième échelon durant la campagne, les Gaulois de Saint-Hyacinthe et les Estacades de Trois-Rivières s’affronteront dans un match de barrage jeudi, dans l’espoir de pouvoir poursuivre leur tournoi et mettre la main sur la coupe Jimmy-Ferrari dimanche.

«Ce sont pour la majorité des joueurs qui sont ou qui vont être repêchés dans la LHJMQ. Plein de bons joueurs vont être sur la glace ce week-end», mentionne Yanick Lévesque, qui rêve que ce tournoi de fin de saison soit un jour télédiffusé.