Comment diversifier votre recherche d’emploi pour propulser votre carrière

La recherche d’emploi peut devenir un processus des plus excitants, surtout lorsque vous vous rapprochez de votre objectif professionnel : le poste de vos rêves ! Mais, encore faut-il savoir de quelle manière s'y prendre pour parvenir à ses fins.

Il existe de nombreuses façons d’organiser votre recherche d’emploi, mais le plus important est d’être bien préparé. Commencez par élaborer un plan d’action, qui inclut vos objectifs à court, moyen et long terme. Mettez ensuite votre CV à jour. Vous pouvez d’ailleurs en préparer différentes versions, car il est primordial d’adapter son CV à l’emploi auquel vous postulez.

Ensuite, le temps est venu de faire rayonner votre candidature afin d’attirer l’attention de votre futur employeur. Pour ce faire, de nombreux outils virtuels sont mis à votre disposition, et il est recommandé d’en utiliser plus d’un lors d’une recherche d’emploi active.

Vous pouvez, entre autres, vous tourner vers des sites spécialisés comme Indeed, Jobboom, Jobillico, Workopolis ou Québec emploi. LinkedIn est aussi un outil de plus en plus utilisé par les employeurs et les chercheurs de tête. Il serait donc judicieux de vous créer un compte, ou de mettre le vôtre à jour, en indiquant clairement que vous être présentement à la recherche d’un emploi. De cette façon, vous augmenterez vos chances d’être sollicité !

Même si ces outils virtuels sont d’une grande utilité, rencontrez des employeurs potentiels en personne peut jouer davantage en votre faveur en vous permettant de faire une bonne première impression. Et pour rentabiliser vos déplacements, vous pourriez participer à un salon de l’emploi afin de rencontrer un maximum d’employeurs au même endroit.

Visitez le Salon de l’emploi et de la formation continue de Montréal

Avec ses 300 exposants et ses 10 000 offres d’emplois disponibles, le Salon de l'emploi et de la formation continue se tiendra les 19 et 20 avril prochains au Palais des congrès de Montréal.

C’est l’occasion idéale de rencontrer et d’échanger avec des employeurs potentiels, ainsi qu'avec des organismes prêts à vous conseiller dans vos démarches de recherche d’emploi. Ces deux journées vous permettront ainsi de découvrir de nouvelles occasions professionnelles et peut-être même de décrocher l’emploi de vos rêves!

Le salon – gratuit et ouvert à tous – est divisé en huit espaces distincts, afin de mieux vous repérer en fonction de vos besoins et vos intérêts :

L’espace Emploi

L’espace TI et Génie en partenariat avec Génium360

L’espace Santé et Services sociaux

L’espace Régions

L’espace Formation aux adultes

L’espace Immigration et Aide à l’emploi

L’espace Services

L’espace Conférences

Vous pourrez donc planifier votre visite en amont en consultant le répertoire des exposants, afin de connaître les entreprises présentes lors du Salon, mais aussi les emplois proposés. Cette liste vous sera des plus utiles pour créer un parcours personnalisé lors de votre visite.

Des conférences seront également offertes gratuitement sur place, afin de vous aider dans votre recherche d’emploi à Montréal. Bref, on parle d’une mine d’informations qui pourraient se révéler décisives pour votre carrière. Alors, pourquoi s'en passer ?

À noter que la Journée de l’emploi – Rive Sud aura lieu le mercredi 26 et jeudi 27 avril à l’Hôtel Mortagne, à Boucherville, et l’édition de Granby se déroulera, quant à elle, le samedi 13 mai, à l’Hôtel Castel. Une foule d’opportunités d’emplois vous y attendent, alors ne manquez pas ça !