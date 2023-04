AMESSE, Jean-Paul



À Montréal, le 22 mars 2023, à l'âge de 95 ans, est décédé M. Jean-Paul Amesse, époux de Mme Huguette Lauzon. Fondateur et ex-pdg de Transport Amesse, il résidait à Montréal.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Christian (Martine), Claudine (Denis), Jean-Pierre (José), ses petits-enfants Jean-Sébastien (Mercédès), André-Philippe (Daria), Véronique (Jean-François), Jean-Christophe, Renaud, Camille, son arrière-petit-fils Louis, ses frères feu Claude et feu Marcel, ses soeurs Thérèse, Madeleine, Mariette, ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 15 avril de 11h30 à 13h45 au:SALABERRY-DE-VALLEYFIELD(450) 373-3636 www.jalarin.comLes funérailles suivront à 14h en l'église Basilique-Cathédrale Sainte-Cécile, 11, rue de l'Église, Salaberry-de-Valleyfield.Inhumation ultérieure au cimetière de St-Louis-de-Gonzague.Des dons à la Fondation des résidences Mance-Décary, 1800 rue Saint-Jacques, Montréal, Québec, Canada, H3J 2R5 seraient appréciés.