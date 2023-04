Dernière saison d'«Un chef à la cabane»: «C’est une belle fin à cette histoire» -Martin Picard

Le temps des sucres télévisuels de Martin Picard, qui ne devait durer qu’une seule saison, s’achèvera finalement avec le printemps, au bout de sa 11e saison d'Un chef à la cabane.

C’est avec la conscience tranquille que le réputé chef du Pied de cochon, à Montréal, et de la cabane à sucre Au Pied de cochon, à Mirabel, tire sa révérence des ondes de Télé-Québec. «On a fait le tour du jardin et je pense qu’on était rendu à l’arrêter ce show-là», a-t-il dit en entrevue avec l’Agence QMI, à la fin février.

«On a eu un bel impact sur le sirop d’érable, entre le jour 1 et le dernier épisode. J’ai l’impression qu’on a donné le goût de faire les sucres à beaucoup de gens et qu’on a apporté de la fierté [au milieu]. Le sirop d’érable c’est une industrie qui est immense et nous, on a été un petit rouage là-dedans qui fait faire un bon bout de chemin à d’autres», a exprimé le chef, serin, et surtout très reconnaissant.

PHOTO COURTOISIE Télé-Québec

Cette saison, qui sera dédiée au sirop d’érable, Martin, et toute son équipe, s’est notamment rendu en France, où le chef a été cuisinier au début de sa carrière, et en Allemagne, le deuxième pays importateur de sirop d’érable au monde.

Seul le dernier épisode sera consacré à la nostalgie et au chemin parcouru par les gens de la Cabane au fil de toutes ses années. «Ç’a été une belle aventure. C’est une période de vie qui a été marquante et qui va me suivre jusqu’à la fin de mes jours», a exprimé au bout du fil, Martin Picard.

«Jamais dans ma vie je n’aurais espéré faire 11 ans avec une même émission et avec une équipe qui est restée pratiquement la même du début à la fin. [...] C’est une belle fin à cette histoire que je n’aurais jamais cru vivre», a-t-il poursuivi, la voix empreinte d’émotions.

L’authenticité avant tout

Quand l’émission Un chef à la cabane est entrée en ondes, en 2013, la cabane roulait déjà assez bien et Martin venait remporter le premier prix dans la catégorie Meilleur livre de cuisine de l'année avec son ouvrage Cabane à sucre Au Pied de cochon, au prestigieux Gala annuel du Paris Gourmand World Cookbook Awards, en France.

L’émission a évidemment contribué à faire mousser l’engouement pour les produits d’érables et l’acériculture, mais pour Martin Picard, il était primordial que l’émission reflète d’abord et avant tout la réalité du milieu, avec les bonnes et les moins bonnes années, mais aussi de montrer les dessous de sa cuisine, de la conception d’une assiette au produit final.

PHOTO COURTOISIE Télé-Québec

«C’était une condition, dès le départ. Moi je n’ai pas les qualités ni le talent des animateurs. Je pouvais juste être moi-même. De commencer à bâtir ou à cacher des choses... non, moi je voulais que ce soit comme on est. Et je pense que c’est ce qui a donné le goût aux gens de s’essayer [à l’acériculture] et de faire leurs premières entailles», a-t-il dit.

Aujourd’hui, après 11 ans, quand l’équipe de tournage vient à la cabane elle sait exactement quoi faire et fait partie de l’environnement, a souligné le chef propriétaire. «Ç’a été, franchement, pour moi, un privilège de pouvoir faire une émission comme celle-là».