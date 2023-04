Des poils dans son steak haché: une femme persuadée d’avoir mangé un rat

Une infirmière française qui déjeunait avec son fils de 7 ans a manqué de s’étouffer en découvrant dans son steak haché une touffe de poils et de petits os, ce qui l’a persuadé d’avoir croqué dans un rat ou une souris.

«Je mâche et je sens quelque chose de dur dans ma bouche, je recrache tout de suite et là je découvre un os de 2 à 3 cm, et à côté, de petits os et des touffes de poils», a raconté mardi Aurélie Gardin au journal local «La Dépêche».

Même le médecin qui n’a rien décelé d’anormal après une consultation, ne semble pas avoir rassuré la jeune femme, laquelle a perdu l’appétit et deux kilos depuis l'incident, incapable de manger autre chose si ce n’est des salades maison. Elle dit avoir encore des haut-le-cœur.

La chaîne de grande distribution Lidl, qui a tardé à répondre aux plaintes de sa cliente, lui a indiqué qu’elle n’a rien trouvé de suspect après des analyses effectuées sur le lot de viande, avant de lui proposer une carte-cadeau de 22 $ en guise de dédommagement.

L’infortunée cliente, originaire de Lot en Occitanie, n’a pas déposé de plainte formelle pour le moment. Elle a toutefois pris attache avec la répression des fraudes et l’organisme de défense des consommateurs pour leur raconter sa mésaventure.