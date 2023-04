Donald Trump et le pétard mouillé

Tout en me préparant hier pour la divulgation des chefs d’accusation contre le 45e président, j’avais en tête le texte du collègue Joseph Facal.

Au-delà du cirque, des effets de rhétorique ou de l’obsession des médias qui ont suivi les déplacements de Donald Trump comme on avait suivi ceux d’O.J. Simpson dans son Ford Bronco, il n’y avait qu’un seul suspense hier: la lecture des chefs d’accusation allait-elle nous réserver une surprise? Quelque chose que nous ne connaissions pas déjà?

Entre crimes et délits

Alvin Bragg et Donald Trump sont entrés dans l’histoire hier. Pour la première, on accusait un ancien président dans une affaire criminelle. Si comme bien des gens je crois que nous sommes tous égaux devant la loi, j’aurais aimé que cette première historique concerne une histoire autrement plus grave.

Il est encore possible que Bragg ait quelques atouts dans sa manche, mais au moment d’écrire ces lignes, s’il y a procès et qu’on reconnaît la culpabilité de Donald Trump, ce sera pour des délits (misdemeanors) et non pour un crime (felony).

À la lecture des chefs d’accusation (je dépose des liens ici et ici), je vois mal comment un procureur local peut s’en prendre à Trump pour avoir enfreint la loi électorale qui relève du gouvernement fédéral.

C’est ce qui explique la réaction confiante des avocats de l’ancien président et la déception affichée ouvertement par les adversaires de Trump. C’est également ce qui explique que j’évoque un pétard mouillé dans le titre.

La suite au plan légal? Ne vous attendez pas à une conclusion avant la fin des primaires républicaines de 2024.

Trump ne gagnera pas en 2024

À court terme, le 45e président honore sa réputation d’intouchable. Tout comme il s’est empressé de le faire à son retour à Mar-a-Lago, faisant fi de l’avertissement du juge qui l’avait intimé à modérer ses ardeurs, Trump pourra continuer à bomber le torse, à mentir et, surtout, à exploiter la crédulité de partisans qui versent à sa cagnotte.

Si pour l’instant la faiblesse alléguée du dossier d’Alvin Bragg ouvre la porte aux accusations de politisation du système judiciaire, il ne faut surtout pas oublier qu’au moins trois autres dossiers bien plus graves constituent autant d’épées de Damoclès au-dessus de la tête de Trump.

Ajoutons à ce portrait le fait qu’une majorité d’Américains sont écœurés du cirque Trump et que bien des républicains sont pressés de passer à autre chose. Trump peut tenir encore un moment, mais il a déjà perdu les républicains modérés et les indépendants.

Lors de l’élection 2016, je m’étais «gardé une p’tite gêne» en analysant les sondages qui précédaient le vote. Si Hillary Clinton était la grande favorite, je me souviens avoir dit qu’il y avait un 2% à 3% de probabilités que Trump gagne s’il y avait «une tempête parfaite». Je ne vois maintenant aucun scénario dans lequel Trump deviendrait le 47e président.