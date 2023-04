Dossier Lamar Jackson: les Ravens n’excluent pas de repêcher un quart-arrière

Dans la tourmente avec Lamar Jackson, les Ravens de Baltimore évaluent la possibilité de repêcher un quart-arrière à la fin du mois d’avril.

En mars, le pivot a publiquement révélé qu’il avait demandé à l’organisation du Maryland de l’échanger. Jackson est actuellement joueur autonome, mais les Ravens lui ont remis une étiquette de joueur de concession non exclusive. Cela signifie qu’ils peuvent égaler une offre qu’accepterait le quart de la part de l’une des 31 autres formations de la NFL ou de recevoir des choix de repêchage en compensation.

Pour le moment, les Ravens n’ont que le quart-arrière Anthony Brown sous contrat. Compte tenu de tout cela, on peut comprendre que le directeur général Eric DeCosta ne ferme aucune porte en vue du prochain encan amateur du circuit Goodell.

«Ça va dépendre de ce qu’il y a de disponible», a répondu le DG lorsqu’il a été questionné par le réseau ESPN sur la possibilité qu’il repêche un pivot.

«Je me dois de dire oui, parce que nous avons des quarts-arrière dans notre top 31.»

Quand on parle du repêchage 2023, quatre quarts-arrière ressortent du lot. Bryce Young, C.J. Stroud, Anthony Richardson et Will Levis devraient être sélectionnés assez rapidement. Les Ravens détiennent le 22e choix de la première ronde et il y a de très bonnes chances qu’aucun de ces jeunes joueurs ne soit encore disponible quand le tour de parole du club viendra.

«Je dirais qu’il y a plus que quatre quarts-arrière qui pourraient avoir un impact dans notre ligue dans cette cuvée», a toutefois déclaré DeCosta.

Selon les experts football d’ESPN, les Ravens auraient l’intention de mettre la main sur un receveur de passes ou un demi de coin avec leur choix de première ronde.