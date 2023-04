SALVAS, Manon

À Drummondville, le 22 mars 2023, après un long combat et beaucoup de positivisme, est décédée Madame Manon Salvas, conjointe de Monsieur Michel Landry, fille unique de feu André Salvas et de feu Madeleine Jutras. Manon avait 66 ans.Outre son conjoint Madame Salvas laisse dans le deuil son fils Martin Lessard (Vicky Therrien) ainsi que ses deux petites-filles adorées, Saskia et Corine Lessard (surnommées ses croquettes).Elle laisse aussi dans le deuil, son oncle Léandre Salvas (Ginette Raymond) ainsi que sa cousinerie des familles Salvas et Jutras.Elle laisse aussi les enfants de son conjoint, Marylène Landry, Jasmin Landry (Roxanne Rivest) ainsi que les petits-fils, Charles et Gabriel Richer, Matis, Maleck et Louckas Landry, Isaak, Kalahan, Kaleb et Eczékiel Fortin; ses beaux-frères et belles-soeurs: Jean-Pierre (Aline Mercure), Lise, Yvon, Andrée (Réjean Bisson), Nicole (feu Jean Paquin), feu Claire (Denis Allard), Johanne et Richard (Lyne Rivard),Elle laisse également dans le deuil le père de Martin, Yves Lessard (Céline Lauzière) ainsi que son beau-frère Serge, son filleul Michel (Justine Lapratte) et son neveu Philippe.Le souvenir d'une amitié profonde restera gravé dans la mémoire de son amie Chantal Courtemanche (Yvan Caux). Chantal aura été sa soeur de coeur durant plus de soixante ans.On se souviendra de Manon étant une grande bénévole ayant été impliquée entre autres, au Baseball Drummondvillois ainsi qu'avec les Grands du Sport à Drummondville.La famille de Madame Salvas accueillera parents et amis au2625 BOULEVARD LEMIRE, DRUMMONDVILLEle dimanche 16 avril 2023 de 12h à 16h, afin de recevoir les marques de sympathie. Une liturgie de la Parole sera célébrée le jour même à 16h en la chapelle du complexe Lemire.La famille tient à remercier Dre Joëlle Duchesne ainsi que toute l'équipe d'oncologie de l'hôpital Ste-Croix et du CLSC de Drummondville, Dre Amélie Bellavance pour les bons soins prodigués et au personnel soignant de la Maison René Verrier qui a su apporter soins et réconfort à Manon et ses proches.De plus, Manon et sa famille sont très reconnaissants du support apporté par sa cousine Lynda Gervais et son conjoint Luc au cours des derniers mois. Sa présence et son aide ont été d'un positivisme sans limites.En guise de sympathie, des dons à la Fondation Ste-Croix et/ou à la Maison René Verrier seraient appréciés.