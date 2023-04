Flames: plus sur les dessous de l’histoire Darryl Sutter-Jakob Pelletier

La réaction de l’entraîneur-chef des Flames de Calgary, Darryl Sutter, après le premier match de la carrière de Jakob Pelletier dans la Ligue nationale en avait vexé plusieurs en janvier et il semble que le grand patron derrière le banc souhaitait que le tout se passe à sa façon.

Le joueur québécois doit selon toute vraisemblance en faire davantage pour convaincre Sutter, qui l’a récemment retranché de la formation. Cette décision a d’ailleurs incité le journaliste Frank Seravalli, du site Daily Faceoff, à revenir sur le dossier datant du début de l’année. À la suite des débuts de Pelletier, qui avait joué moins de sept minutes dans un affrontement face au Lightning de Tampa Bay, l’instructeur avait mentionné qu’il «avait 21 ans et beaucoup de chemin à parcourir», se questionnant aussi sur le numéro porté par le hockeyeur.

Or, l’histoire a commencé avant. «Les autres joueurs voulaient savoir s’il allait disputer sa première partie ou non, car ils souhaitaient que ses parents puissent y assister. Mais Darryl ne leur donnait pas de réponse. Finalement, il a fallu qu’un d’eux monte les étages pour lui demander : "que faisons-nous? Ce jeune est ici, va-t-il commencer aujourd’hui ou non? Si oui, sois assez poli pour lui dire qu’il jouera, afin que ses parents puissent voir en direct son premier match"», a expliqué Seravalli au balado «Barn Burner».

«Par la suite, il a dit oui et c’est comme s’il a affirmé : "oh, vous m’avez forcé à faire jouer ce jeune, donc voici comment je vais contrôler le tout publiquement. Je laisserai savoir à tous que c’est ma décision". Ce fut sa manière de répliquer et tout ce qui s’est passé derrière la scène a rendu tout le monde confus.»

Pelletier, maintenant 22 ans, a été laissé de côté mardi quand les Flames ont perdu 4 à 3 devant les Blackhawks de Chicago. Les siens ont rendez-vous avec les Jets de Winnipeg en soirée, dans un duel déterminant quant à l’issue de la course aux séries.