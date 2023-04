«Je veux une carrière internationale»: Éléonore Lagacé sur les traces de Lady Gaga

Durant l’enlevant segment final de But If, une des six pièces du mini-album Elle s’en fout d’Éléonore Lagacé, la mélodie s’emballe, la voix de la chanteuse s’élève et en fermant les yeux, on s’imagine que des confettis pleuvent sur une foule en délire au Centre Bell ou au Centre Vidéotron dans l’apothéose d’un grand concert pop.

«C’est exactement ça, s’exclame l’artiste de 25 ans, quand on lui fait la remarque au téléphone. Il n’y a pas une fois que je compose une chanson sans m’imaginer la chanter dans un stade.»

Elle a de l’ambition, Éléonore Lagacé, et elle ne se gêne pas pour le dire haut et fort. Son grand rêve? Suivre les traces de son idole Lady Gaga.

«Quand je l’ai découverte à 11 ans, je me suis dit : c’est ça. C’est ce qui m’inspire, je m’identifie à ça, c’est ce que je veux faire. J’aime ses costumes, l’intensité de ces chansons. J’aime qu’elle ne soit pas gênée, qu’elle fasse ce qu’elle veut. Je veux faire ça, moi aussi. Je veux une carrière internationale. En posant une pierre à la fois, je pense que rien n’est impossible.»

Lever son cul de la chaise

Pour y arriver, il fallait s’y mettre. Après sa participation à La Voix, en 2014, la fille de Nathalie Choquette et sœur de Florence K n’a jamais cessé d’écrire des chansons, mais pour une raison qu’elle-même ignore, prendre le chemin du studio n’était pas une option.

«Je ne le réalisais pas, mais le fruit n’était pas mûr», dit-elle aujourd’hui.

Un jour, «j’ai finalement décidé de lever mon cul de la chaise» et elle a pondu, avec l’aide de plusieurs collaborateurs, six chansons en anglais et en français.

Urgence de partager

Ça donne de la pop diversifiée. On passe de la radiophonique Elle s’en fout, chanson-titre et premier extrait, à l’ambiance house de la «Lady Gagaesque» Sashay Away en passant par la pop tamisée, façon Billie Eilish, d’Unsupportable Crush.

Durant le volet créatif, tout était autorisé, explique celle que tout le monde surnomme Léo.

«J’aime toutes les directions différentes que j’ai prises et il était hors de question que je modifie quoi que ce soit pour que tout s’agence. C’est un premier jet, une urgence de partager.»

Un agenda rempli

Le hasard veut qu’Éléonore Lagacé, très sollicitée après son passage à Big Brother Célébrités, en 2022, lance son mini-album pendant qu’elle prend part aux répétitions de la comédie musicale Hair, dont elle a hérité d’un des rôles principaux, et à une semaine de la finale de Zénith, à la télé.

Comme si ses journées n’étaient pas déjà assez remplies, elle termine un bac en chant pop à l’UQAM. Le lancement d’Elle s’en fout, demain, jeudi, à l’Ausgang Plaze, sera d’ailleurs son examen final devant un jury présent dans la salle.

C’est beaucoup, mais elle est capable d’en prendre et assure qu’elle dort ses huit heures par nuit. «Tu ne sais jamais quand les opportunités vont se présenter et il faut les saisir.»

Elle s’en fout, d’Éléonore Lagacé, disponible le 7 avril.