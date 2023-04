La chaîne française de restauration rapide O'Tacos s'implante au Canada

La chaîne de restauration rapide française O’Tacos, spécialisée dans les «tacos halal au style français», va s’implanter au Canada et vise 50 ouvertures en cinq ans grâce à son partenariat avec l’entreprise Foodtastic qui y gère de nombreuses franchises, a-t-elle annoncé mercredi.

Fondé en 2007 à Grenoble, O’Tacos a été racheté en 2018 par le fonds d’investissement belge Kharis Capital, qui l’a intégré à sa plateforme de restauration rapide QSRP (Quick Service Restaurant Platform), laquelle regroupe près d’un millier de restaurants employant 6 000 salariés dans sept pays d’Europe.

O’Tacos, qui se présente comme l’«inventeur du taco français, un classique mexicain revisité à la française» dont le client choisit les ingrédients (viande halal, sauce fromagère...), «servi à la minute, sur place ou à la livraison», vise une première ouverture de restaurant dans «la région de Montréal» au deuxième trimestre 2023, précise la chaîne dans un communiqué.

À cette fin, O’Tacos s’est allié à Foodtastic, «l’un des principaux franchiseurs de marques de restaurants au Canada», dont le réseau nord-américain compte 1 250 restaurants et réalise des ventes de 1,1 milliard de dollars, avec les marques Quesada, Freshii, Second Cup, Pita Pit, Milestones, Fionn MacCool’s, Shoeless Joe’s, Rôtisseries Benny, La Belle et La bœuf et Monza.

Foodtastic aura les droits exclusifs pour développer la marque O’Tacos — dont les restaurants sont souvent des «dark kitchen» ou cuisines exclusivement dédiés à la livraison et/ou à la vente à emporter — avec un objectif de 50 ouvertures dans les 5 prochaines années, selon le communiqué.

L’enseigne O’Tacos, qui compte plus de 260 restaurants en France, est aussi présente aux Pays-Bas — où elle a annoncé se développer en partenariat avec la chaîne Johnny’s Burger Company —, en Allemagne, en Italie, en Espagne et prévoit de s’implanter en Suisse l’été prochain.

QSRP développe, outre O’Tacos, les enseignes de hamburger Burger King et Quick, ainsi que la marque de «fruits de mer durables» Nordsee & Go! Fish.