Le Canada vise un troisième titre mondial de suite

Le Championnat du monde de hockey féminin s’amorce mercredi à Brampton, en Ontario, et l’équipe canadienne tentera de remporter une troisième médaille d’or consécutive.

On attend évidemment que le Canada l’emporte à la maison, mais il est aussi à souhaiter que d’autres nations que les États-Unis et le Canada commencent à s’imposer.

Car il s’agit du 22e Championnat du monde de hockey féminin et les deux nations se sont partagé toutes les médailles d’or. Le Canada en a remporté douze et les États-Unis en comptent neuf.

Les Canadiennes et les Américaines sont d’ailleurs les seules à avoir remporté une médaille, peu importe la couleur, à chacun des 21 premiers Championnats.

Il faut néanmoins surveiller la Finlande, la Suède et Tchéquie qui continuent de progresser. Les Tchèques ont d’ailleurs remporté la toute première médaille de bronze de leur histoire l’an passé.

L’attaque canadienne

Le Canada fait évidemment figure de favori avec sa puissante attaque. Puissante à quel point? Au point de pulvériser le record pour le nombre de buts lors du tournoi olympique de Pékin en 2022 avec 57 buts. Les meilleures marqueuses y seront en Marie-Philip Poulin, Sarah Fillier, Blayre Turnbull et Ella Shelton.

Mais c’est une équipe qui est à la recherche d’équilibre et qui veut peaufiner son éthique de travail afin d’y parvenir. Avec 18 joueuses de l’édition 2022 qui sont de retour, il y a une belle constance.

Le Canada se retrouve dans le groupe A avec la Suisse, le Japon, la Tchéquie et les États-Unis. Les joueuses à la feuille d’érable ne devraient pas avoir trop de mal à se qualifier pour la ronde des médailles.

Petit détail amusant, comme la pandémie de COVID-19 a forcé le report du Championnat 2021 à la fin de l’été et que la Fédération internationale de hockey sur glace a décidé de tenir un Championnat dans une année olympique, en 2022, les Canadiennes viseront une quatrième médaille d’or en moins de vingt mois lors d’une compétition d’importance.

AFP

Les États-Unis en transition

Grandes rivales du Canada, les Américaines seront encore une fois au cœur du débat même si on a pris quelques décisions surprenantes, comme celle de laisser de côté cinq membres de l’équipe de 2022 pour faire place à la relève.

Ce virage explique peut-être la mainmise canadienne sur l’or au cours des deux dernières années. Après tout, les États-Unis ont remporté huit des neuf Championnats présentés entre 2008 et 2019.

Mais le cœur de l’équipe y est toujours avec le retour de Amanda Kessel, Hilary Knight, Abby Roque, Alex Carpenter, Lee Stecklein et Megan Keller.

AFP

Tchéquie

Les Tchèques ont remporté une médaille de bronze historique en 2022 et vont vouloir bâtir sur cette réussite. Elles devront toutefois se débrouiller sans l’une des meilleures gardiennes au monde, Klara Peslarova.

De nombreuses vétéranes sont de retour, mais on surveillera surtout la jeune sensation de 16 ans, Tereza Plosova, qui a détruit le Championnat du monde des moins de 18 ans avec 16 points en 10 matchs au total des deux dernières éditions.

AFP

Suisse

La Suisse ne compte pas sur une attaque fulgurante et devra se fier sur l’ensemble de l’équipe pour faire scintiller la lumière rouge. On tournera notre regard vers la jeune défenseuse Alessia Baechler, une pépite qui anime l’équipe des moins de 18 ans.

C’est d’ailleurs en défensive que les Suissesses vont se démarquer avec un jeu efficace et relativement hermétique. On y ajoute la gardienne Andrea Brandli qui s’est montrée très efficace avec Boston University dans la NCAA.

AFP

Japon

Les joueuses nippones commencent à sortir de leurs frontières et à œuvrer en Europe et on devrait commencer à voir les résultats même si cette équipe demeure derrière les plus grandes nations.

L’attaquante Haruka Toko est au cœur de cette équipe, elle qui a connu une très bonne première saison dans la Ligue féminine de Suède (SDHL) avec 27 points en 29 matchs. Sa sœur, Ayaka, évolue elle aussi en Suède et sera le moteur de la défense.

AFP

Finlande

Il n’y a pas si longtemps, les Finlandaises avaient toujours une médaille à perdre lors du Championnat du monde plutôt qu’une médaille à gagner. En d’autres mots, l’équipe s’y présentait en sachant qu’elle était prétendante à une médaille. C’est moins le cas actuellement.

Plusieurs joueuses aguerries sont absentes, comme Elisa Holopainen et Susanna Tapani. Il y a par contre une solide défensive qui veille au grain de même qu’une relève intéressante en attaque. Ça sera une équipe intéressante à suivre.

AFP

Suède

Il y a un vent de jeunesse qui souffle sur la formation suédoise dans laquelle on retrouve deux joueuses de 16 ans et un autre de 17 ans. Pour les Trois Couronnes, c’est davantage une question de donner de l’expérience à cette jeune équipe pour les années à venir.

En attaque, le fardeau de produire devrait incomber à Hanna Olsson qui est la meilleure marqueuse de l’équipe depuis un petit moment. Il faudra surveiller le jeu défensif devant la gardienne Emma Soderberg qui a été finaliste pour le titre de meilleure gardienne de l’année dans la NCAA.

AFP

Hongrie

On a découvert Fanni Garat-Gasparics au sein des Metropolitan Riveters, une équipe de la Premier Hockey Federation, le circuit dans lequel évolue la Force de Montréal. La Hongroise a surpris un peu tout le monde par son jeu spectaculaire et elle sera le joyau de son équipe.

Il s’agit d’une équipe jeune et en progression qui doit compter sur le jeu solide de la gardienne Aniko Nemeth pour espérer obtenir des résultats. Nemeth a été l’artisane de la promotion de son équipe de la division 1B à la division 1A. C’est donc grâce à elle si la Hongrie est à Brampton ce printemps.

AFP

France

La France aura besoin de tout son petit change pour éviter d’être recalée en division 1B l’année prochaine. Il y a bien la vétérane Lore Baudrit, une joueuse hors normes avec ses 6’ 3’’, mais après c’est déjà mince malgré la présence de Chloé Aurard qui a terminé au huitième rang des meilleures marqueuses de la NCAA avec 54 points en 38 matchs pour Northeastern.

Il y a du bon à l’attaque, mais ça semble plutôt mince défensivement hormis la gardienne Caroline Lambert qui pourrait permettre à son équipe de causer des surprises.

Allemagne

Il s’agit d’une équipe qui réunit plusieurs joueuses évoluant dans les rangs universitaires américains, ce qui pique la curiosité. Du lot, il y a la défenseuse Nina Jobst-Smith qui a récolté 25 points en 39 matchs avec Minnesota-Duluth et la gardienne Sandra Abstreiter de Providence College qui a été finaliste au titre de gardienne de l’année dans al NCAA pour une seconde année consécutive.

On compte également les sœurs Luisa et Lilli Welcke qui jouent pour l’Université du Maine. Mais est-ce que cette belle jeunesse sera en mesure de compenser l’absence de Tanja Eisenschmid? Même si elle est défenseuse, celle-ci a été la meilleure marqueuse de son équipe lors du Championnat du monde 2022. D’ailleurs, l’attaque représentera le talon d’Achille des Allemandes.