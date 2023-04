Biographie: le comédien français Daniel Auteuil regrette encore d’avoir refusé de jouer dans le film «Intouchables»

Icône du cinéma français, Daniel Auteuil a joué dans plus de 75 films et pas moins de 25 pièces de théâtre en plus d’avoir obtenu deux Césars. Acteur accompli, il a connu une prestigieuse carrière couronnée de plusieurs prix. Dans sa nouvelle biographie, une première officielle, signée Nathalie Simon, l’auteure a cherché a démystifier son image d’homme plutôt timide qui donne habituellement peu accès à sa vie privée et qui a néanmoins accepté de répondre aux questions de la biographe.

On peut dire que Daniel Auteuil savait parfaitement bien ce qu’il voulait faire dans la vie. À tout juste trois ans, haut comme trois pommes, il dira à ses parents qu’il veut faire du théâtre lorsqu’il sera grand. Il faut dire qu’il est pratiquement né sur une scène. Ses parents tout comme ses grands-parents sont des chanteurs lyriques d’opéras et d’opérettes. Enfant, son terrain de jeu était les salles de spectacles suivant ses parents à l’arrière-scène, s’amusant avec les costumes qu’il trouvait.

Courtoisie

Il est né en 1950 durant une tournée alors que ses parents étaient de passage à Alger en Algérie, mais c’est à Avignon en France qu’il grandira. Il décrochera un rôle à tout juste quatre ans dans l’opéra Madame Butterfly.

C’est à l’âge de 16 ans qu’il débutera sa carrière plus officiellement, où il montera sur scène tenant le rôle principal de la pièce, Une Demande en mariage de Tchekhov.

À 25 ans, il tournera aux côtés de Catherine Deneuve et Jean-Louis Trintignant.

Mais c’est en 1986, alors qu’il joue aux côtés d’Yves Montand, Gérard Depardieu et Emmanuelle Béart, qu’il connaîtra tous les honneurs dans le film, Jean de Florette, une adaptation de l’œuvre de Marcel Pagnol se méritant le César du meilleur acteur.

Si Daniel Auteuil s’est fait remarquer au cinéma et dans de nombreuses séries télé, passant facilement de la comédie au drame, il n’a pas pour autant boudé le théâtre respectueux de ses rêves d’enfant.

Tout au long de sa carrière, il dira être plus à l’aise sur les planches que devant une caméra. Il a notamment été en nomination pour deux Molières pour ses rôles dans les pièces, La Double Inconstance de Marivaux et Les Fourberies de Scapin de Molière. En plus, Daniel Auteuil s’est fait remarquer comme réalisateur et en tant que metteur en scène, en plus d’avoir tenté sa chance comme chanteur ce qui en fait un artiste caméléon.

Embûches et regrets

Si on peut dire qu’il a eu des débuts faciles, ainsi qu’une enfance choyée, il faut aussi savoir que son parcours est également semé d’embûches. On apprend que même s’il a suivi des cours privés d’art dramatique, il n’a jamais réussi à être admis au Conservatoire national supérieur d’art dramatique, et ce, malgré trois tentatives. « On ne m’a jamais pris, c’est désespérant », déplore l’acteur.

Parmi ses grands regrets professionnels, il y a eu son refus de jouer dans le film français à succès Intouchables. C’est Alain Delon qui lui a proposé le rôle de Philippe, le richissime handicapé, finalement joué par François Cluzet. « Je lui ai dit non, mais je le regrette aujourd’hui », confie l’acteur. « C’est un rendez-vous manqué. ». Il a également refusé un rôle dans le film Bienvenue chez les Ch ́tis, ce qu’il regrette encore aujourd’hui.

Outre les regrets, il y a aussi les nombreux complexes. D’abord son physique, il aurait aimé être plus joli. À cela s’ajoute le manque de confiance en soi qui remonte à l’enfance. Ses difficultés à l’école et son physique y sont pour beaucoup.

Il aurait aimé se consacrer davantage à la musique. Ce n’est que sur le tard qu’il s’est mis à jouer de la guitare.

Père dévoué

On dit de lui qu’il est aussi un père dévoué. Il a eu trois enfants de trois femmes différentes.

Parmi les femmes qui ont partagé sa vie, on compte l’actrice Anne Jousset avec qui il a eu une fille, Aurore. Suivra l’actrice Emmanuelle Béart avec qui il a eu une fille, Nelly, qui ont été ensemble pendant 11 ans.

Après une liaison plus brève avec l’actrice et réalisatrice, Marianne Denicourt, il tombera sous le charme de l’artiste-peintre, Aude Ambrogg qu’il épousera en 2003. Ensemble, ils ont eu un fils, Zachary.

L’acteur aujourd’hui âgé de 73 ans qui se dit contemplatif, vit en Corse et aime regarder pousser ses oliviers. Il vit discrètement avec sa femme de 30 ans sa cadette originaire de Corse et sa chienne handicapée rescapée de la SPA et son perroquet, affirmant que c’est le succès qui le maintient en vie. Il demeure encore ouvert à jouer au cinéma ou à monter sur les planches.

Daniel Auteuil: Sous le masque

Nathalie Simon

Éditions de L’Archipel

277 pages

Parmi ses nombreuses récompenses et distinctions reçues figurent notamment :

- Daniel Auteuil a été 14 fois en nomination pour le César du meilleur acteur.

- En 1987, il a remporté le César du meilleur acteur pour son rôle dans les films Jean de Florette et Manon des sources.

- En 1996, il gagne le prix d’interprétation masculine du Festival de Cannes pour le film Le Huitième Jour.

- En 2000, il est sacré meilleur acteur se méritant un César pour La Fille sur le pont.

- En 2005, il devient Officier de l’ordre des Arts et des Lettres.

- En 2022, il est nommé Commandeur de l’ordre national du Mérite.