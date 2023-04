Le début de saison de rêve des Rays se poursuit

Les Rays de Tampa Bay ont de nouveau connu le bonheur de la victoire, mercredi.

La formation floridienne a aisément vaincu les Nationals de Washington 7 à 2 pour signer un sixième gain en autant de sorties jusqu’à maintenant cette saison. Les Rays sont l’unique formation du baseball majeur qui détient toujours une fiche immaculée en 2023.

Dans l’affrontement du jour, le partant Shane McClanahan (2-0) a donné les deux points des «Nats» sur cinq frappes en lieu sûr et a aussi remis quatre passes gratuites. L’artilleur a également passé six rivaux dans la mitaine lors des six manches qu’il a passé sur le monticule. Ensemble, les trois releveurs utilisés par le gérant Kevin Cash après le départ de McClanahan n’ont permis qu’un petit coup sûr.

Offensivement, les Rays ont pris leur envol à leur troisième tour au bâton. Wander Franco a expulsé la balle à l’extérieur des limites du terrain, alors que son coéquipier Yandy Diaz occupait déjà les sentiers. Ce circuit de deux points donnait les devants au club de Tampa Bay pour de bon.

Harold Ramirez a aussi profité de la générosité du partant des Nationals, Patrick Corbin (0-2), pour étirer les bras. Le gaucher de l’équipe de Washington a terminé sa journée de boulot après six manches sur la butte. Il a donné six points sur 10 coups sûrs.