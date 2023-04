Logements non sécuritaires: Montréal en plein «blitz» d’inspection, assure Valérie Plante

La Ville de Montréal a lancé un «blitz» d’inspections avec la Régie du bâtiment du Québec dans le centre-ville, deux semaines après un incendie meurtrier dans un immeuble patrimonial.

«On veut donner une priorité aux bâtiments patrimoniaux avec une vocation de location», a expliqué mercredi la mairesse Valérie Plante.

Ce blitz est déjà commencé en vue de l’arrivée prochaine des touristes pour la saison estivale, notamment avec les amateurs de Formule 1 qui devraient être présents en grand nombre dans la métropole en juin.

La vague d’inspections se concentre pour le moment dans l’arrondissement de Ville-Marie, et plus particulièrement dans le Vieux-Montréal, où un incendie tragique a fait sept victimes et neuf blessés le 16 mars dernier.

D’après des témoignages, des victimes du brasier étaient coincées dans des logements sans fenêtres et sans issue de secours. Certaines de ces résidences avaient été louées sur la plateforme de location à court terme Airbnb.

Depuis, d’autres logements sans fenêtres, ni gicleurs ou sortie d’urgence ont été remarqués sur la plateforme, notamment par le «Journal».

Mme Plante a aussi invité les visiteurs à signaler tout problème de logement touristique non sécuritaire à la Ville.

«Il faudrait que [les touristes] interpellent le locateur, mais surtout qu’ils en informent le 311 tout de suite, tout de suite, tout de suite, c’est évident», a-t-elle avancé.

Responsabilité partagée

La mairesse a souligné à plusieurs reprises que la responsabilité de l’émission et des autorisations qui sont données aux bâtiments modifiés est partagée entre la Ville et la Régie du bâtiment du Québec (RBQ).

«Dépendamment de la taille, de la vocation, de l’emplacement, parfois c’est la Ville qui fait l’inspection, parfois c’est la Régie du bâtiment», a-t-elle avancé.

Interrogée sur la délivrance de certains permis par les fonctionnaires de l’arrondissement de Ville-Marie, Mme Plante a affirmé que le travail fait par les inspecteurs est «conforme à leurs responsabilités».

«Le processus est suivi à la lettre, ça c’est sûr et certain», a-t-elle martelé.

La mairesse a tout de même salué l’ouverture d’une enquête publique sur l’incendie annoncée mardi par la coroner en chef du Québec, Me Pascale Descary.