On n’avait pas besoin de ça

Alors que près d’un million de Québécois étaient privés d’électricité en raison du verglas, mercredi, les prévisions météorologiques du mois d’avril ont fait naître l’espoir qu’il s’agissait de la dernière tempête de l’hiver.

Vers 19 h, plus de 810 000 clients d’Hydro-Québec étaient plongés dans le noir, pour un total de plus de 1560 pannes et environ 18 % des abonnés frappés à travers la province.

L’Outaouais, Montréal, la Montérégie et les Laurentides étaient particulièrement touchés, tandis que Québec et l’est étaient épargnés par les pannes liées à la pluie verglaçante.

Hydro-Québec a rapidement rappelé aux citoyens de ne pas s’approcher des fils au sol.

Les pannes ont été causées par la chute de branches ou d’arbres sous le poids du verglas.

Toutes les équipes disponibles sont mobilisées, a répété la société d’État, mais il est trop tôt pour établir le délai moyen de rétablissement du service.

Selon Environnement Canada, cette journée noire est possiblement un mauvais 24 heures à passer avant le retour du véritable printemps.

Photo Stevens LeBlanc

Peu fréquent

« C’est peu fréquent d’avoir autant de verglas. La masse d’air qui a causé le verglas est instable et les précipitations ont été fortes. En 2019, on avait eu un système à peu près comparable », explique le météorologue André Cantin.

Balayée par les rafales, la Ville de Québec a notamment annoncé la surveillance des cours d’eau, de même que l’installation d’un site temporaire d’urgence en cas de débordement dans les refuges qui accueillent les personnes en situation d’itinérance.

Photo Stevens LeBlanc

S’il faudra peut-être plusieurs jours pour réparer les dommages, dame Nature devrait donner un répit aux équipes puisque le mercure pourrait dépasser les 10 °C jeudi, tant à Montréal qu’à Québec.

En avril, il ne faut pas se surprendre de traverser les quatre saisons en très peu de temps.

« Les températures vont s’élever pour permettre la fonte de cette glace. On est revenu en hiver, on retourne à des conditions printanières et par la suite, on retombe sous les normales », ajoute M. Cantin.

Du temps doux

Avec un peu de chance, le thermomètre à la hausse atteindra même 20 °C pour la première fois la semaine prochaine dans la métropole.

Le risque d’inondation n’est pas écarté, mais les précipitations seront faibles. « Heureusement, il n’y aura pas de pluie », dit-il.

Aussi loin qu’il est possible de voir, aucune autre tempête ne se dessine à l’horizon. La Beauce avait néanmoins connu un tapis blanc le matin du 12 mai 2020.

« On ne peut jamais jurer que c’est la dernière, mais je ne vois aucun système dans les deux prochaines semaines. Ça devient de moins en moins probable à la fin d’avril. À 80-90 %, c’est la dernière », précise le spécialiste.

Un hiver « facile »

Outre le centre-ville de Montréal, le reste du Québec possède encore un bon couvert de neige au sol.

À l’exception d’un week-end polaire au début du mois de février, l’hiver 2022-2023 est loin d’avoir fracassé des records de froid.

Dans l’ensemble, les températures moyennes ont été au-dessus de la normale, selon les données d’Environnement Canada. « Ce fut un hiver assez facile au Québec de façon générale », termine M. Cantin.