Presque plus de marge de manœuvre pour les Raptors

Les Raptors de Toronto n’ont plus que deux matchs à disputer pour espérer améliorer leur sort, et ils ne seront pas les plus faciles. Avec un nouveau revers de 97 à 93 devant les Celtics, mercredi à Boston, la formation torontoise semble destinée à la neuvième place de l’Association de l’Est.

Les hommes de Nick Nurse sont assurés de disputer le mini-tournoi pour participer aux séries éliminatoires, qui inclut les équipes de la septième à la 10e place. Or, avec leur neuvième rang actuel, les Raptors (40-40) devront gagner deux rencontres pour atteindre le tableau normal, contrairement à une seule pour les têtes de série 7 et 8. Devant eux se situent les Hawks d’Atlanta (41-38).

La tâche sera difficile pour leurs deux derniers duels de la saison régulière, contre les Celtics (55-25) et les Bucks de Milwaukee (58-22), les deux meilleurs clubs de l’Est.

Les Raptors ont effectué une courte remontée dans les derniers instants du match au TD Garden, s’approchant à deux points, à 95 à 93. Ça s’est toutefois arrêté là, Toronto étant rattrapé par sa timide performance du deuxième quart, où il n’a inscrit que 16 points.

Pascal Siakam a mené les siens avec 28 points et 11 rebonds, tandis que le Québécois Chris Boucher a été assez discret avec deux points et trois rebonds en 10 min 52 s. Pour les Celtics, Malcolm Brogdon a accumulé 29 points.

De l’argent en banque pour Mathurin

Les Pacers de l’Indiana sont déjà éliminés et les défaites se succèdent, mais Bennedict Mathurin continue de produire à un bon rythme. Dans un revers de 138 à 129 contre les Knicks de New York, le Québécois a amassé 17 points.

Le joueur recrue a franchi la barre des 15 points à ses cinq derniers matchs. Il a cette fois ajouté huit rebonds et trois mentions d’aide.

Les Pacers (34-46) ont été dominés toute la rencontre, mais ont néanmoins repris les devants au troisième quart. Les réjouissances furent de courte durée puisque les Knicks (47-33) sont rapidement revenus dans le siège du conducteur.

La formation new-yorkaise a été menée par le trio d’Immanuel Quickley (39 points), Quentin Grimes (36) et Obi Toppin (32).