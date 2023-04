Quelle équipe pourrait entrer dans le derby Aaron Rodgers?

Si les négociations entre les Jets de New York et les Packers de Green Bay quant à l’acquisition du quart-arrière Aaron Rodgers achoppent, certaines équipes de la NFL pourraient être tentées par le quadruple récipiendaire du titre de joueur par excellence et l’une d’entre elles disposeraient de quelques choix de repêchage pour conclure une transaction.

Durant son balado diffusé mardi, l’animateur de télévision et de radio Craig Carton a avancé la possibilité de voir les 49ers de San Francisco essayer le grand coup. «Dans les conversations, il a été question de plusieurs choix de troisième tour à l’encan de cette année et d’une sélection de première ronde à celui de l’an prochain», a-t-il affirmé durant le «Carton Show».

Aussi, les Niners possèdent justement trois choix de troisième tour en 2023, mais aucun de tour initial. Le club a l’intention de permettre à Trey Lance et Brock Purdy de lutter pour le poste de pivot numéro 1, sauf que l’incertitude persiste sur des aspects précis et en cas de problème, un vétéran comme Rodgers constituerait une solution viable.

«Lance revient d’une fracture de la cheville [subie lors de la deuxième semaine de la dernière campagne] et Purdy ne lancera pas de ballon avant août ou septembre. Et ils ont dû faire appel à Sam Darnold. Actuellement, ils n’ont pas un quart digne de ce nom», a considéré l’animateur.

Reste que Rodgers a déjà exprimé le souhait de porter l’uniforme des Jets en 2023, tel qu’il l’a mentionné en mars. D’après quelques spéculations, un choix de deuxième ronde ferait partie du retour offert aux Packers.