Révolutionnez l’avenir de l’industrie alimentaire en optant pour un programme unique au Québec

Avant de se retrouver sur les tablettes des supermarchés, les produits alimentaires que vous consommez tous les jours ont nécessité l'intervention de plusieurs personnes, de la conception au transport, en passant par l’inspection et l’emballage.

Pour assurer ce processus minutieux, les entreprises de l’industrie alimentaire peuvent compter sur les connaissances inestimables des diplômés du programme de Technologie des procédés et de la qualité des aliments.

Unique en son genre au Québec, cette formation vous propose d’apprendre les procédés de fabrication dans quatre secteurs d’activité (carnés, laitiers, végétaux et céréaliers) ainsi que les techniques d’analyse permettant de préserver et d’assurer la qualité des aliments.

Laissez-vous séduire par l'approche pédagogique de l’école-usine

Saviez-vous que le programme de Technologie des procédés et de la qualité des aliments du Cégep de Lanaudière à Joliette possède son propre complexe agroalimentaire ? Cet environnement unique vous permet de simuler la structure d’une entreprise qui œuvre dans le domaine en vous offrant des cours pratiques et concrets.

Grâce à cette structure, vous aurez notamment l’occasion de relier la transformation alimentaire et la qualité nutritionnelle pour répondre aux besoins des consommateurs et aux nouvelles réalités des industries. Intéressant, non ?

De quelle façon cette approche s’applique-t-elle? Au quotidien, dans les secteurs de la production, du contrôle de la qualité et de la recherche et développement où les apprentissages et les activités pratiques sont encadrés, en plus de représenter la réalité d’une entreprise alimentaire.

Les 3 grandes divisions du programme X

À qui s’adresse ce programme ?

Vous avez un esprit créatif, une belle curiosité et une grande autonomie ? Vous avez un intérêt marqué pour la qualité et l’aspect nutritifs des aliments, la compréhension des méthodes de fabrication et la résolution de problèmes ? Cette formation, offerte par le Cégep de Lanaudière à Joliette, aura tout pour vous plaire !

Vous aimerez assurément son environnement moderne doté d’équipements spécialisés (laboratoires de chimie et de microbiologie, classes-usines, cuisine expérimentale et salle d’évaluation sensorielle), sans oublier son expérience d’apprentissage unique et concrète.

6 signes que vous avez le profil tout indiqué pour étudier en Technologie des procédés et de la qualité des aliments 1. Vous aimez découvrir, apprendre et comprendre comment sont faits les aliments. 2. Vous vous préoccupez de la qualité et de l’aspect nutritif des aliments. 3. Vous êtes stimulé par les défis et vous avez envie d’investir votre créativité dans le développement de nouveaux produits et procédés alimentaires. 4. Vous aimez le travail pratique et les résultats concrets. 5. Vous êtes toujours en mode résolution de problèmes et recherche de solutions créatives. 6. Vous rêvez d’exercer une profession qui bouge et qui sort de la routine.

De l’école au marché du travail : une profession très recherchée

Pour offrir des aliments sains, variés, nutritifs, savoureux et sécuritaires aux consommateurs, les entreprises ont tout intérêt à profiter des connaissances des diplômés du programme de Technologie des procédés et de la qualité des aliments.

En suivant cette formation, vous êtes à même de comprendre l’ensemble du processus de transformation des aliments, d’en maîtriser tous les aspects, en plus de savoir où, quand et comment intervenir correctement.

Les perspectives sont excellentes, avec un taux de placement de 100 % pour les diplômés. Et puisque la formation est offerte en activités intégrées au travail (AIT), elle permet de renforcer les liens avec les entreprises alimentaires et les organismes gouvernementaux, tout au long de vos études.

Les différents débouchés possibles X

Bonne nouvelle : ce programme est admissible à une bourse d’accueil offerte par les entreprises partenaires ainsi qu’à la bourse Parcours du gouvernement du Québec, de 7 500 $ par année, pour les étudiants habitant à plus de 60 km du Cégep de Lanaudière à Joliette.

Si vous souhaitez en savoir plus sur cette formation essentielle au bon fonctionnement de l’industrie alimentaire, consultez le site Web du Cégep de Lanaudière à Joliette.