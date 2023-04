Sommes-nous en période préélectorale à Ottawa?

Fermeture du chemin Roxham, entrevue à Tout le monde en parle, annonce majeure de la construction de brise-glaces à la Davie, etc. Justin Trudeau multiplie depuis quelques jours les sorties publiques qui laissent croire qu’il y aurait anguille sous roche.

Est-ce les signes d’un déclenchement électoral imminent ? Possible ! Reste à connaître les recommandations du rapporteur spécial, David Johnston, sur l’ingérence présumée du régime chinois dans notre démocratie. Si M. Johnston conclut qu’il n’y a pas lieu de déclencher une enquête indépendante, le sujet pourrait mourir de sa belle mort. S’il juge le contraire, Justin Trudeau pourrait déclencher ladite enquête et dissoudre la chambre avant qu’elle commence ses travaux, qui pourraient s’avérer embarrassants.

En rodage

Toujours est-il que le premier ministre semble en rodage du spectacle électoral : son narratif justifiant les dépenses mirobolantes, notamment en soins dentaires, est efficace. Il répète, depuis le dépôt du budget, « qu’il est temps qu’on arrête de pouvoir évaluer c’est quoi le salaire des parents selon la qualité du sourire de l’enfant ».

Avouez que c’est puissant comme image. Qui voudrait argumenter le contraire et courir le risque de se montrer insensible aux sourires des jeunes Canadiens ?

Néanmoins, il faudra rappeler au gouvernement libéral qu’aussi vertueuse soit cette mesure, le PLC ne l’a jamais proposée en campagne électorale. C’était plutôt le NPD qui avançait cette proposition, avec les résultats électoraux catastrophiques pour ce parti politique.

Il faudra également lui rappeler que les milliards de dollars que coûtera cette mesure sont engagés de nos poches pour s’acheter le vote du NPD aux communes.

Le NPD est à surveiller

D’ailleurs, lorsque les élections seront déclenchées, il faudra porter une attention particulière aux propositions du NPD, car celles-ci risquent de se retrouver dans le budget d’un gouvernement libéral.

On ne pourra plus balayer, du revers de la main, les propositions coûteuses et irresponsables des néodémocrates, croyant qu’elles ont peu de chance de réaliser.

On vient de nous prouver le contraire.