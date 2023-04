Survol des actualités technos avec Mathieu Roy

La technologie dans le monde de l’automobile avance à la vitesse grand V. L’électrification des transports, la conduite autonome et la multiplication des écrans à bord ne sont que quelques-uns des secteurs qui sont en pleine ébullition.

Mathieu Roy, chroniqueur techno, était l’invité de Germain Goyer et Louis-Philippe Dubé à l’émission Le Guide de l’auto sur QUB Radio.

Un assistant à la conduite efficace pour la Hyundai Ioniq 6

Mathieu Roy a participé ces derniers jours au lancement canadien de la Hyundai Ioniq 6. Berline électrique, elle entend notamment rivaliser la Tesla Model 3. Entre autres fonctionnalités, il a notamment pu tester l’assistance à la conduite sur autoroute.

« Je suis enthousiaste devant ce type de nouvelle technologie. Le nouveau système qui fait notamment le changement de voie au simple déclenchement du clignotant était diablement efficace. [...] Notons aussi la possibilité d’effectuer des mises à jour à distance, c’est une première chez Hyundai », confie Mathieu Roy.

Il a également partagé son appréciation des écrans à bord du nouveau modèle.

Les boutons physiques sont-ils là pour rester?

Ces dernières années, une partie, parfois en totalité, des boutons physiques ont été remplacés des manipulations via un écran tactile. Si certains entrevoient la mort des boutons physiques, d’autres croient qu’ils ne seront pas éliminés de sitôt.

« J’aime la technologie, mais je demeure lucide et sceptique lorsqu’on veut tout remplacer par des écrans. L’écran n’est pas une solution à tout surtout lorsque l’interface n’est pas adéquate. [...] Je ne vois pas, par exemple, pourquoi on remplacerait le bouton du volume par une touche sur un écran », commente le spécialiste de la techno.

Un code de conduite pour véhicules autonomes

Dans certaines villes d’Amérique du Nord, des véhicules autonomes circulent tous les jours sur les routes. On est encore loin de cette réalité au Québec. Waymo, qui est une filiale appartenant à la même entité que Google est l’un des principaux acteurs dans la conduite autonome et a publié un code de conduite pour véhicules autonomes.

« Waymo a publié un dossier de conduite. C’est pour faire avancer le débat public sur les véhicules autonomes. Le législatif est beaucoup plus lent que le technologique et notre capacité à accepter les nouvelles technologies est plus lent que la vitesse à laquelle elles évoluent », explique Mathieu Roy.

Il rajoute « qu’on ne veut pas que la voiture autonome soit simplement meilleure que l’être humain, on veut qu’elle soit irréprochable. Ce n’est pas demain qu’on va être prêt à accepter qu’un individu soit décédé à cause d’une voiture autonome. Malheureusement, l’humain est la cause de plus de neuf accidents de la route sur dix ».

Actualités de la semaine

Au cours de cette émission du Guide de l’auto, il a aussi été question de la Hyundai Sonata 2024, des pneus neufs qui coûteront un peu plus cher et de la perte financière anticipée par Ford avec ses véhicules électriques.

Essais routiers

Louis-Philippe Dubé et Germain Goyer livrent leurs impressions sur les GMC Hummer VUS 2024 et Volkswagen Tiguan 2022 récemment mis à l’essai.

Le Guide de l'auto, c'est tous les samedis à 10h sur QUB Radio, en reprise le dimanche à 18h.