Tournoi des Maîtres: le grand patron calme le jeu

AUGUSTA | Alors que le monde du golf professionnel fait face à plusieurs enjeux, Fred S. Ridley s’est placé sous le feu des très nombreuses questions délicates, mercredi. Du processus de qualification au Tournoi des Maîtres aux modifications apportées au 13e fanion, en passant évidemment par le controversé circuit LIV Golf, le président du Augusta National s’est montré rassembleur.

• À lire aussi: 87e Tournoi des Maîtres: le derby au veston vert est ouvert

• À lire aussi: Malaise signé Mickelson au célèbre souper des Champions du Masters

Pour cause. Car plus que tout, il souhaite que les projecteurs soient braqués sur cette 87e édition, ce tournoi lançant la saison des championnats majeurs, et par le fait même, le printemps.

Et à quelques jours de la semaine sainte, il a enfilé son costume des Casques bleus de l’ONU pour prôner un cessez-le-feu et la paix, l’instant d’une semaine, dans la guerre qui fait rage entre LIV Golf et le circuit de la PGA.

« Le golf rassemble »

« Tous les joueurs doivent prendre une pause pour respecter et apprécier l’opportunité qu’ils ont cette semaine. Celle-ci est rendue possible grâce aux héros et champions de notre histoire. J’espère qu’ils suivront l’exemple de leurs prédécesseurs pour servir honorablement ce sport pour la prochaine génération, a-t-il affirmé dans une déclaration solennelle en début de conférence de presse.

« Le golf rassemble les gens, a ajouté l’homme de 70 ans. J’espère que cette semaine sera le début d’un chemin pour notre sport. »

Ridley a été entendu, car depuis lundi, c’est ce message qui est véhiculé par les participants du Masters questionnés.

Quant à l’absence d’invitation à Greg Norman, commissaire de LIV, qui se plaignait de ne pas avoir été convié, Ridley a répondu qu’il ne l’était pas, car il ne s’était présenté que deux fois depuis 10 ans. Et l’une de ces présences était pour le compte d’une station de radio satellite. Il n’a pas fermé la porte à un éventuel retour.

Modifications nécessaires

Passons maintenant au jeu. Il y a longtemps que l’Augusta National essaie de suivre la cadence de la technologie.

Chaque année, en raison de sa richesse, le club géorgien parvient à faire des miracles et ajoute de précieuses verges à un parcours mythique et un chef-d’œuvre datant des années 1930.

Dans la dernière année, le comité de compétition a encore décidé de lancer des travaux. C’était à prévoir, car la normale 5 de 510 verges du 13e trou ne tenait plus le coup face à la puissance des golfeurs. Ce comité y a donc ajouté 35 verges en reculant le tertre.

« On croit que cette modification permettra aux joueurs de mettre leur balle en bonne position avec leur bois de départ et qu’on retrouvera un élément important dans la stratégie lorsque l’un d’entre eux prend un risque. Les bons coups seront récompensés, comme le dicte la philosophie derrière la conception de ce parcours », a expliqué Ridley, croyant que les golfeurs tenteront tout de même d’attaquer le drapeau dès le second coup.

« Le défi sera plus grand et on verra des coups beaucoup plus excitants, a aussi signalé celui qui espère des coups spectaculaires avec des fers longs et des bois d’allée plutôt que des fers courts. Ça prouvera qu’on a eu raison. »

Nécessaire selon Woods

Cette décision ne fait pas l’unanimité, évidemment, mais elle était nécessaire pour continuer à résister à l’épreuve du temps. Plusieurs d’entre eux réviseront leur plan de match, selon les conditions climatiques, notamment.

« C’est beaucoup plus difficile, surtout pour ceux qui utilisent une trajectoire de droite à gauche (draw), ce qui n’est pas ma force avec un bois de départ. Je crois que j’opterais pour atteindre le vert à mon troisième coup, a expliqué le long cogneur Dustin Johnson. On peut toujours y faire des oiselets, mais de différentes façons. »

Tiger Woods a applaudi cette autre modification. Rappelons qu’en 2002, ce même trou avait été allongé de 25 verges.

« On était abasourdi par la longueur du parcours, mais ça s’est estompé avec le temps. Les gars sont plus athlétiques, la technologie est plus poussée et les distances ont beaucoup augmenté. Ce trou nécessitera maintenant l’utilisation d’un bois 1 et d’un fer moyen. »

Si les organismes de gouvernance du sport décident de limiter la performance des balles pour les pros en 2026, l’Augusta National sera en affaires. Le président a affirmé qu’il endosserait leur décision finale.

Les 7 beautés du Augusta National

7545 verges

Normale 72

Aller | 3675 verges

Retour | 3780 verges

D’où vient l’Amen Corner ?

Ce coin regroupe les 11e et 12e fanions en plus du départ du 13e qui est surnommé l’Amen Corner depuis la fin des années 50. Par sa beauté et son côté mythique, cet endroit est reconnu comme la cathédrale dans le monde du golf. Il a été baptisé ainsi par le journaliste sportif Herbert Warren Wind dans le Sports Illustrated. D’après lui, c’était là que toute l’action s’était déroulée à l’édition de 1958 alors qu’Arnold Palmer avait pu y bénéficier d’une règle locale dans des conditions détrempées. Il avait alors remporté son premier titre majeur.

Une entrée pittoresque

Photo tirée du compte twitter @themasters

L’Augusta National est reconnu pour toute sa splendeur. Celle-ci frappe dès l’entrée sur la propriété depuis Washington Road. Derrière la grille et la guérite de sécurité, on retrouve Magnolia Lane, une voie qui semble mener au paradis. Longue d’environ 330 verges, cette allée pittoresque est bordée de 61 magnolias de chaque côté, dont la plupart sont vieux de près de 175 ans. Elle débouche sur le Cercle des Fondateurs, devant le majestueux pavillon.

En l’honneur d’Arnold et Jack

Plusieurs joueurs ont marqué l’histoire du Masters. En ouvrant les yeux sur la propriété, il faut observer les plaques honorifiques d’Arnold Palmer et de Jack Nicklaus. Celle de Palmer est placée derrière le tertre du 16e. Elle souligne ses exploits aux éditions de 1958, 1960, 1962 et 1964. Celle de Jack Nicklaus est fixée à la fontaine entre le 16e et le 17e. Elle relate aussi ses six exploits.

Des fleurs par milliers

Photo AFP

La magie du Masters, c’est aussi de contempler la beauté de l’endroit. Par temps ensoleillé, l’ANGC rayonne de couleurs grâce à ses milliers de plants de fleurs. C’est en grande partie grâce aux 30 variétés d’azalées. Tout le long des 545 verges de la normale 5 du 13e, on retrouve 1600 plants dont les couleurs varient du blanc au rose. L’endroit est majestueux. Le seul palmier est situé au 4e trou. Dans les bois, il y a même des plants de bambou de 20 pieds.

Une traversée historique

Photo AFP

Surplombant Rae’s Creek, nommée en l’honneur de John Rae qui est mort en 1789. Sa maison était une forteresse en amont de la rivière Savannah. Elle servait à préserver la sécurité des résidents de la ville lors des attaques. Le pont est nommé en l’honneur de Ben Hogan, dont le score cumulatif de 274 coups en 1953 a longtemps représenté un record. Ce passage est devenu l’un des grands symboles du parcours. Il permet de se rendre au vert du 12e, cette normale 3 iconique surnommée Golden Bell. À l’autre extrémité, on retrouve le Nelson Bridge.

La source d’eau névralgique

Photo AFP

Le 11e fanion représente le début du fameux Amen Corner. Derrière le vert est situé un petit barrage qui se veut la source d’eau du parcours. Partout sur le parcours, le grain du gazon est toujours orienté vers cet endroit névralgique. Il s’agit là de l’une des clés du succès. En 1987, Lary Mize avait réalisé une spectaculaire approche coupée parfaite de 140 pieds pour venir à bout de Greg Norman en prolongation.

D’où proviennent les noms des trous ?

Le parcours est situé sur une ancienne plantation qui comptait des millions d’arbres fruitiers dans les années 1800. Le propriétaire de la plantation, Louis Alphonse Berckmans, est devenu membre du ANGC vers 1932. Membre du comité d’embellissement du parcours, il a décidé de planter des arbres sur les 18 trous. Avec les fondateurs Bobby Jones et Clifford Roberts, il a décidé de nommer chaque trou selon un type de plante qui l’ornait. Depuis la construction, 80 000 plants de 350 différentes variétés ont été ajoutés au paysage.