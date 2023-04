Tous les crimes par arme à feu minutieusement enquêtés à Montréal

Avec un début d’année chargé en termes de crime par arme à feu et un été chaud à venir, le SPVM assure que la violence armée constitue «la priorité numéro un» des policiers qui «enquêtent» avec rigueur tous les événements : des homicides aux simples douilles retrouvées sur la rue.

«On n’a jamais été aussi efficace pour résoudre les crimes d’arme à feu», affirme l’inspecteur David Shane.

Avec 15 événements de coups de feu au cours des 30 derniers jours, 25 depuis le début de l’année et un été chaud à prévoir de l’aveu même du chef de police Fady Dagher, le SPVM a tenu un point de presse pour dresser un état de la situation actuelle sur le terrain.

D’entrée de jeu, l’inspecteur indique que les statistiques actuelles sont semblables à ceux de l’année 2022, mais assure qu’ils «se préparent au pire». Un total de 135 armes à feu ont été saisies depuis janvier comparativement à 112 à pareille date en 2022.

Plus d’arrestations

Le SPVM a notamment voulu passer un message aux criminels en leur disant que l’époque où les fusillades étaient impunies est révolue.

«De plus en plus de personnes sont arrêtées», confirme M. Shane. Il fait valoir que la grande présence de caméras de rue ou des caméras de surveillance sur des commerces et des résidences aident beaucoup les enquêtes.

Ceci combiné à d’autres technologies utilisées par les enquêteurs font en sorte que certains crimes d’armes à feu sont même solutionnés en quelques heures maintenant.

«Vous avez de plus en plus de chance de vous faire prendre», assure le policier en ajoutant qu’il «n’y a pas d’endroit assez loin pour se cacher».

De plus en plus jeune

Du même coup, les enquêteurs remarquent que les jeunes sont de plus en plus impliqués dans des crimes d’arme à feu. En ce sens, le phénomène «social» que représentent les fusillades nécessite la participation de tous les intervenants.

Des programmes comme Arrêt et Éclipse ont été prolongés et les policiers demandent aux professeurs et aux proches de jeunes criminels d’intervenir soit directement, soit en dénonçant selon la situation. Des interventions dans des écoles ont aussi eu lieu au cours des derniers mois pour faire de la prévention.