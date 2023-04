[VIDÉO] Soccer: un arbitre frappe subtilement un joueur... dans les parties

Un arbitre de soccer est en train de donner un carton et il assène un coup de genou dans les parties à un joueur qui se trouve dans un attroupement autour de lui. Ça semble être une blague? C’est pourtant bien vrai.

Et ça ne s’est pas passé dans une petite ligue de seconde zone, mais bien dans la Liga MX, le meilleur circuit du Mexique.

Fernando Hernandez Gomez a été suspendu pour une durée de 12 matchs pour avoir donné un coup de genou à un joueur entre Club América et Club Leon, a annoncé mardi la Fédération mexicaine de football.

La sanction maximale prévue par la FIFA pour une telle offense est de 15 rencontres.

📺 Canal 5 | TUDN#TUClausura2023 pic.twitter.com/BCjQtROChY — TUDN MEX (@TUDNMEX) April 2, 2023

Conduite violente

Le match, plutôt tumultueux, s’est déroulé samedi dernier et Fernando Hernandez Gomez a distribué trois cartons rouges de chaque côté.

La Fédération mexicaine a sanctionné l’officiel pour conduite violente contre un joueur.

C’est lors d’une mêlée survenue à la 65e minute que l’incident s’est produit. Hernandez Gomez est alors entouré par les joueurs de Club Leon qui viennent d’encaisser un but. Des joueurs de Club América tentent de s’interposer et on sent que le climat est sur le point de dégénérer.

Le geste de Hernandez Gomez est d’abord subtil, mais à la reprise (2:30 dans la vidéo), on comprend très bien pourquoi Lucas Romero est resté au sol en se tenant l’entre-jambes.

Romero a pour sa part été suspendu deux matchs pour avoir trop protesté après le carton jaune remis à son coéquipier, Stiven Barreiro.