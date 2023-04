Vidéotron au sommet des entreprises de télécommunication les plus aimées

Le câblodistributeur Vidéotron est l’entreprise du secteur des télécommunications la plus appréciée des Québécois, a montré un sondage Léger dévoilé mercredi.

Il s’agit de la 17e fois de suite que la filiale de Québecor arrive au premier rang dans sa catégorie.

«Cet honneur amplement mérité résulte de l’engagement exceptionnel de nos équipes pour qui l’expérience client est une véritable passion. Vidéotron se démarque de ses concurrents année après année par un service d’exception jumelé à une offre de produits et de services innovants de grande qualité», a commenté le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau.

Plus largement, le palmarès dressé par Léger, qui analyse la réputation de 377 entreprises divisées en 35 secteurs d’activité, a permis de conclure que Google est l’entreprise la plus admirée au Québec, suivi par Jean Coutu et Interac.

À l’opposée du spectre, Huawei est l’entreprise avec la réputation la moins enviable de la province, elle qui fini au 377 rang. SNC-Lavalin (376e rang), Twitter (375e rang), Bell (374e rang) et TikTok (373e rang) complètent la fin du palmarès.

Le sondage a été mené auprès de 17 257 personnes qui ont chacune évalué une vingtaine d’entreprises, entre le 2 novembre et le 25 janvier.