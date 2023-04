Violence à Montréal: quelqu’un a vu Fady Dagher?

Deux membres d’un gang de rue d’Anjou furent kidnappés, emmenés à Toronto et torturés par d’autres voyous.

• À lire aussi: Enlevés par des membres de gang d’Anjou: deux hommes torturés, battus et humiliés à Toronto

Avec la lame d’un couteau, on grava le mot «Anjou» sur leur dos pendant qu’on les battait.

Je vous épargne les autres sévices effroyables. La vidéo a circulé sur les réseaux sociaux.

Réalité

La criminalité violente à Montréal est de plus en plus présente, visible, sans gêne.

On me dira que le traitement médiatique alimente cette perception d’une ville à feu et à sang.

On me dira, chiffres à l’appui, que Montréal, comme la plupart des villes nord-américaines, est moins violente que jadis, que c’était pire du temps des Blass, Mesrine, Dubois, Boucher, etc.

Mais une baisse sur le long terme peut s’accompagner d’une hausse sur le court terme. Un phénomène peut être moins pire qu’il y a 50 ans, mais pire qu’il y a 10 ans.

Fady Dagher est le chef de la police montréalaise depuis décembre 2022.

Photo Agence QMI, Toma Iczkovits

C’est peu pour afficher des résultats, mais c’est assez pour espérer sentir un changement d’approche, d’attitude, de ton, une nouvelle énergie.

Je ne mets pas en doute ses compétences.

Mais M. Dagher fut aussi nommé par l’administration Plante parce que son discours plaisait aux élus.

M. Dagher, c’est l’homme de la police inclusive, diversifiée, ouverte, plus portée à désamorcer qu’à réprimer, qui embrasse jusqu’à un certain point les habits du travailleur social.

Présenté ainsi, c’est dur d’être contre. Qu’on ne me fasse pas dire le contraire.

M. Dagher, c’est aussi, reconnaissons-le, un homme qui a parfaitement compris comment fonctionne le système médiatico-politique et qui gère superbement son image patiemment construite.

Il dit ce qui est dans l’air du temps et ce qu’un parti politique comme celui de Mme Plante veut entendre.

Ah, l’air du temps... Dans Le Devoir de lundi, près de 400 « citoyens préoccupés » - leurs noms n’étonneront personne – signaient une lettre pour condamner notamment que Mathieu Bock-Côté, entre autres, ait épinglé un essayiste militant ayant écrit : « une auto-patrouille qui brûle est une promesse ».

Écoutez la chronique de Joseph Facal via QUB radio :

« Hors contexte », paraît-il. De la poésie peut-être.

Je comprends M. Dagher d’utiliser les buzzwords du moment.

De nos jours, un policier qui tiendrait un discours de gros bras et de matraque passerait pour un dinosaure et serait mis sur une voie de garage.

Il reste que les beaux discours finissent par se fracasser sur le réel. Il suffit de lire les journaux.

Protéger

Quand il fut nommé, flairant sans doute le courant souterrain d’inquiétude populaire, M. Dagher affirma que la police n’hésiterait pas à utiliser la force si nécessaire.

Le moment n’est-il pas venu de faire face à la musique, de mettre de côté les jolies phrases préfabriquées, d’annoncer des mesures, de rappeler que la police est là pour attaquer le crime et protéger la population ?

Évidemment, il réaliserait peut-être qu’il s’est emprisonné dans sa rhétorique.

Les mêmes qui louangeaient son approche « différente » lui reprocheraient de revenir aux méthodes de jadis.

Mais cela, il fallait y penser avant.