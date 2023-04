Voici pourquoi le CH doit continuer de perdre

Le Canadien de Montréal, qui a perdu ses quatre derniers matchs, et les Coyotes de l’Arizona, sur une séquence de huit défaites (dont deux en prolongation), sont présentement impliqués dans une grande course à la médiocrité.

Les deux clubs, qui ont encore quatre parties à disputer chacun, semblent ainsi destinés à terminer soit au 27e ou au 28e rang du classement général.

Au grand dam de l’entraîneur-chef Martin St-Louis, qui a toujours carburé aux victoires, l’échelon final risque d’avoir un impact important en vue du prochain repêchage. Pour le moment, les Coyotes (27-38-13) sont 27e avec 67 points au classement, un de plus que le CH (30-42-6).

Sélectionner dans le top 5

Naturellement, il est beaucoup question de Connor Bedard et de la loterie entourant le futur premier choix, mais la présente fin de saison influencera aussi la sélection des cinq ou six meilleurs espoirs. Derrière Bedard, la prochaine cuvée rassemble notamment les prometteurs Adam Fantilli, Matvei Michkov, Leo Carlsson, Will Smith, Zach Benson et Dalibor Dvorsky.

En terminant dans les cinq dernières équipes au classement général, le Canadien s’assurerait d’obtenir l’un des sept premiers choix. Il aurait aussi une probabilité de 41,8% de choisir dans le top 5, comparativement à 15,4% pour le club terminant en 27e position.

Pour éviter les maux de tête, voici un résumé des pourcentages attribués aux clubs qui termineront aux 27e et 28e positions:

% d’obtenir le premier choix

28e : 8,5%

27e : 7,5%

% de sélectionner parmi le top 2

28e : 17,3%

27e : 15,4%

% de repêcher dans le top 5

28e : 41,8%

27e : 15,4%

% de repêcher dans le top 6

28e : 86%

27e : 49,5%

% de sélectionner parmi le top 7

28e : 100%

27e : 90,9%

Force est d’admettre que la différence est énorme, surtout pour l’obtention du cinquième ou du sixième choix. Voilà notamment pourquoi le Canadien et les Coyotes ont chacun intérêt à perdre d’ici la fin du calendrier régulier.

Les quatre derniers matchs du Tricolore sont prévus, d’ici le 13 avril, contre les Capitals de Washington, les Maple Leafs de Toronto, les Islanders de New York et les Bruins de Boston. Les Coyotes ont pour leur part rendez-vous à deux reprises avec le Kraken de Seattle, de même qu’avec les Ducks d’Anaheim et les Canucks de Vancouver.

Le prochain repêchage n'a pas fini de faire jaser. La date de la loterie: le 8 mai.