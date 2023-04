Yves Duteil décoré de l’Ordre national du Québec

L’auteur, compositeur et interprète Yves Duteil a été nommé, hier, par le premier ministre François Legault, chevalier de l’Ordre national du Québec.

L’auteur de Prendre un enfant et La langue de chez nous a été décoré, hier, lors d’une cérémonie au Cercle de la garnison. Yves Duteil rejoint les Félix Leclerc, Gilles Vigneault, Michel Rivard qui ont marqué le paysage culturel québécoi et autres qui ont reçu cet honneur, décerné par l’État québécois, pour leur contribution exceptionnelle.

«On honore un auteur, compositeur et interprète exceptionnel. Un grand ami du Québec. Les Québécois vous ont adopté depuis le début et ils ont eu un vrai coup de foudre pour vous. Vos chansons font maintenant partie de notre culture populaire», a indiqué le premier ministre Legault.

Le premier ministre a ajouté que Prendre un enfant était devenue la chanson la plus utilisée dans les cérémonies de baptêmes au Québec et qu’elle s’est imposée même avant la France.

«La preuve que les Québécois sont vraiment visionnaires», a-t-il lancé en riant.

François Legault a aussi salué Yves Duteil pour son succès La langue de chez nous.

«Cette chanson a une signification très forte pour nous les Québécois. On voit ça comme une déclaration d’amour à la langue française. Vous nous avez rendus fiers de la langue de chez nous. Vous êtes plus qu’un ami. Vous êtes un allié de la nation québécoise», a-t-il précisé, ajoutant que la langue française sera toujours vulnérable au cœur d’un océan anglophone.

Un tournant

Yves Duteil, qui cumule 50 ans de carrière, est honoré d’accéder à l’Ordre national du Québec, la plus haute distinction décernée par l’État québécois.

«C’est un honneur immense et une reconnaissance de ceux qui m’ont inspiré. C’est un cadeau plus que précieux et je le savoure comme un privilège. Le Québec est pour moi comme une seconde patrie. J’ai trouvé ici une terre de fraternité et une famille de cœur. La langue de chez nous, que j’ai écrite après ma rencontre avec Félix Leclerc, a été un tournant dans ma vie», a-t-il dit avant de sortir sa guitare et l’interpréter.

L’auteur, compositeur et interprète de 73 ans a indiqué que cette rencontre avec Félix avait changé sa façon d’écrire. Félix lui avait dit qu’un poète qui ne dérange pas ne sert à rien.

« Il m’a fait réaliser qu’on n’est pas là juste pour écrire des mots jolis et de belles chansons, mais qu’on pouvait aussi rassembler. Ce fut la grande leçon de La langue de chez nous. C’est la première chanson que j’ai écrite qui a pu rassembler », a-t-il mentionné, lors d’un entretien.

En tournée au Québec, Yves Duteil, qui a dit, avec humour, avoir été interpellé, à son arrivée, par la «belle campagne du gouvernement du Québec contre le déclin du français».

«La langue française est notre affaire à tous. On a un trésor entre les mains. Ce qui va gagner au fond, ce n’est pas le français, ou l’italien ou l’espagnol, mais c’est la diversité», a-t-il fait remarquer.

Yves Duteil est toujours étonné par les réactions lorsqu’il chante La langue de chez nous.

«Il y a une espèce d’émotion d’une force extraordinaire qui se dégage au début et à la fin de la chanson. Je ressens cette émotion jusqu’au plus profond de moi. Ça me tire des larmes à chaque fois», a-t-il laissé tomber.