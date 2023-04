Difficulté financière du Groupe Huot: 90 millionnaires sont craintifs pour leur argent

Au moins 75 millionnaires de Québec et une quinzaine de Montréal se sont laissé séduire par les rendements mirobolants de l’empire immobilier du Groupe Huot et rament maintenant pour ne pas perdre leur argent et sauver les meubles.

« Il a [embarqué] tous les millionnaires de Québec », illustre un entrepreneur qui a lui-même investi gros dans cette mésaventure.

Important joueur dans l’immobilier à Québec, le Groupe Huot a été forcé de mettre ses chantiers sur pause et de procéder à des mises à pied au cours des dernières semaines à la suite d’importants problèmes financiers.

Notre Bureau d’enquête a parlé au cours des derniers jours à des hommes d’affaires de la Capitale-Nationale qui ont prêté des sommes colossales à l’entreprise appartenant à Stéphan Huot.

Certains nous ont raccroché au nez, d’autres nous ont adressés à leur avocat, mais quelques-uns ont accepté de discuter de cette saga pour la première fois, sous le couvert de l’anonymat.

À en croire leurs témoignages, au moins 75 millionnaires de Québec auraient ainsi investi pas moins de 221 M$ à un taux d’intérêt alléchant pouvant aller jusqu’à 12 % pour financer les projets du groupe Huot.

« Il y a des gens qui ont emprunté sur leur maison ou leur chalet pour investir là-dedans », révèle une source.

« Il y a des gens qui ont placé tous leurs actifs là-dedans », ajoute une autre.

L’argent de ces millionnaires était d’abord confié à deux sociétés appartenant entre autres à un autre homme d’affaires de Québec, Robert Giroux.

« Ils prêtaient à Giroux, et Giroux prêtait au Groupe Huot », explique une personne proche du dossier.

Robert Giroux n’a pas souhaité commenter la situation, nous a fait savoir son avocat.

900 M$ en hypothèques

Selon des documents publics consultés par notre Bureau d’enquête, le montant total des prêts actifs sur les immeubles du Groupe Huot s’élève maintenant à plus de 900 M$, dont 365 M$ proviennent des institutions bancaires et quelques dizaines ont été fournis par des investisseurs de Montréal.

Avec l’inflation et la montée fulgurante des taux d’intérêt, le Groupe Huot s’est toutefois retrouvé dans l’incapacité de respecter ses obligations.

« [Huot] a perdu le contrôle de ses affaires. Il est trop éparpillé, il a trop d’entreprises [...] Il y a du monde qui a été irresponsable là-dedans. On s’inclut là-dedans : on a fait confiance », poursuit un investisseur.

« Disons que c’est de la belle merde », résume un autre.

Rencontres chaque jour

Une quinzaine d’investisseurs se démèneraient maintenant avec des avocats, banquiers et comptables pour tenter de dénouer cette impasse.

Ce groupe travaille sur un « plan de sauvetage » qui viserait, à terme, la reprise du parc immobilier par les investisseurs ainsi que la relance des chantiers. L’objectif est d’éviter la faillite, selon nos sources,

« Il y a des rencontres chaque jour. Il y a une volonté de sauver le parc immobilier, de livrer les logements, de payer les fournisseurs », explique un informateur.

Pas de commentaire

Contacté par notre Bureau d’enquête, Stéphan Huot s’est dit surpris, au téléphone, qu’on ait réussi à le joindre.

« J’ai pas grand-chose à vous dire, je pense que vous la connaissez, la situation actuelle. [...] C’est vraiment plate, cette chose-là. Quand on aura du nouveau, vous serez contactés », a-t-il lâché, avant de raccrocher.

Sa porte-parole, Florence Brouillard, a indiqué par la suite qu’elle ne répondrait à aucune de nos questions sur le sujet.

« C’est un dossier d’une infinie complexité. Notamment, car il y a une très grande quantité de personnes et d’entreprises impliquées en ce moment et qui travaillent 24 h/24 à trouver des solutions, pour tous », a-t-elle fait savoir.

UN EMPIRE À QUÉBEC

Le Groupe Huot a été fondé en 1990 par l’homme d’affaires de Québec Stéphan Huot.

Il englobe plus d’une centaine de compagnies dans une vingtaine de secteurs d’activités variées, dont la construction, la télémédecine, la restauration, l’aviation, la location d’hélicoptères et les cours de pilotage.

Il est à l’origine de 22 parcs immobiliers – principalement des condos locatifs – uniquement sur le territoire de la Capitale-Nationale.

Stéphan Huot est propriétaire d’Airmedic, qui effectue depuis dix ans des évacuations médicales d’urgence avec ses propres avions et hélicoptères.

Le Groupe Huot englobe aussi l’application de santé virtuelle Olive, qui donne un accès à des professionnels de la santé 24/7.

Stéphan Huot a séduit le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, ainsi que la NASA avec les vêtements de pilote flamboyants que sa compagnie, STEPHAN/H, a créés.

295 hypothèques légales

Pas moins de 295 hypothèques légales ont été inscrites par 78 créanciers pour un total de 72,1 M$ sur le Groupe Huot ou ses filiales, selon les plus récentes données de la firme Terram Technologies.

Il n’y a pas que les investisseurs qui craignent pour leur argent.

Les fournisseurs et sous-traitants qui n’auraient pas été payés pour les travaux réalisés ou les matériaux fournis au Groupe Huot ont eux aussi pris des mesures.

Notre Bureau d’enquête a pu s’entretenir avec Martin Tremblay, de Déménagement Signature, une PME de Québec.

Ce dernier a indiqué qu’il doit composer actuellement avec plusieurs factures impayées d’entreprises du Groupe Huot qui lui causent beaucoup de stress financier.

« On déménageait des condos modèles jusqu’à il y a quelques semaines. J’en ai pour 30 000 $ [de factures impayées] », a-t-il dit.

À la fin mars, sa compagnie a intenté un premier recours contre Millénum Construction et d’autres procédures sont à prévoir, selon lui.

« Pour une petite compagnie comme nous, 30 000 $ c’est une grosse somme, surtout en ce moment. On est sur les marges de crédit », a-t-il expliqué.

