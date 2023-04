Écrasée par un bloc de glace: une grimpeuse perd la vie en sauvant une camarade

Une grimpeuse de 41 ans a perdu la vie dimanche en poussant héroïquement sa camarade hors de la trajectoire d’un énorme bloc de glace durant leur escalade de Raven Falls en Utah.

C’est en tentant d’escalader Raven Falls, dans le comté de Duchesne, qu’une enseignante de primaire de Salt Lake City avide d’escalade de glace, Meg O’Neill, a perdu la vie dimanche, selon ce qu’a rapporté «Escalade Québec».

Voyant un immense bloc de glace chuter en direction de sa compère de 21 ans, la femme l’aurait poussé à l’écart, «ce qui lui a probablement sauvé la vie», a indiqué le Bureau du shérif du comté de Duchesne sur Facebook.

«Malheureusement, l'alpiniste qui a poussé sa camarade à l'écart de la chute de glace s'est retrouvée coincée sous deux énormes blocs de glace et n'a pas survécu», a poursuivi la publication.

La quadragénaire travaillait depuis quelques années pour Embark Outdoors, un organisme à but non lucratif qui aide les femmes réfugiées à s’intégrer par le sport et le plein air, selon «Escalade Québec».

Lors de l’impact, un homme de 34 ans, qui était assuré, c'est-à-dire tenu à l'aide d'une corde, par la grimpeuse de 21 ans, a été blessé après avoir chuté de 12 mètres.

L’homme a pu être hissé hors de la montagne par hélicoptère et présentait de graves blessures.

«Son état est inconnu pour le moment», a précisé le bureau du shérif.