Éric Caire, le boulet gouvernemental

Il fallait qu’une tête tombe. C’est Denis Marsolais qui a été congédié de son poste de président directeur général de la Société d’assurance automobile du Québec. C’est donc à lui qu’on impute les responsabilités du fiasco qui a secoué la société d’État durant les derniers mois et que l’on tient responsable de ce dérapage monumental.

Aux abonnés absents

Mais c’est surtout une tentative de l’utiliser comme bouclier politique et pour protéger Éric Caire, ministre de la Cybersécurité et du Numérique. La performance de ce dernier dans la gestion de ce dossier, tant dans le fond que dans la forme, est catastrophique. Non seulement ne s’est-il pas assez intéressé au dossier en amont, mais la manière avec laquelle il s’est défendu est tout simplement ahurissante.

Le ministre Caire a brillé par son incapacité de gérer les dossiers sous sa responsabilité. Que ce soit la SAAQ ou la gestion de la paye des fonctionnaires de l’État, le titulaire de ce portefeuille est aux abonnés absents. Il ne sait rien, n’est responsable de rien et n’est imputable de rien. Or, il existe un principe dans notre système parlementaire de tradition britannique qui est sans nuance: celui de l’imputabilité ministérielle.

Imputable de rien

Ce principe suppose que les élus exerçant des responsabilités ministérielles sont responsables de tout ce qui se passe dans leur ministère, qu’ils en soient directement impliqués ou non. Comment peut-on donc appliquer ce principe à un ministre considérant que son seul rôle est celui d’un ministre-conseil? Doit-on évaluer la qualité des conseils prodigués à ses collègues? N’a-t-il pas un rôle exécutif, soit celui de la prise de décision?

Le boulet Caire est difficile à défendre dans ce gouvernement somme toute efficace dans la gestion des crises. Cela détonne encore plus lorsque d’un côté, on retrouve une vice-première ministre et ministre des Transports efficace, tant d’un point de vue exécutif que celui des communications et de l’autre côté un ministre qui se spécialise dans le lavage des mains de ses responsabilités.

Cela doit commencer à être lassant pour celle-ci. Après tout, la défense de son collègue ne devrait pas se rajouter à la trop longue liste des responsabilités qui lui incombe.