Expert en victimologie, un métier d'avenir!

Les journaux publient régulièrement des listes de métiers et de professions qui offrent de belles perspectives d’avenir.

Ingénieur électrique, spécialiste en cybersécurité, avocat spécialisé en droit numérique, etc.

Mais on oublie toujours une profession qui me semble pourtant incontournable et qui, si la tendance se maintient, sera de plus en plus demandée : porte-parole de groupe de pression.

Ou, pour utiliser un langage plus technocratique : expert en victimologie.

UNE RESSOURCE INFINIE

S’il y a une ressource renouvelable, dans les sociétés occidentales, une ressource qui ne s’épuisera jamais, c’est la victimisation.

Le sentiment de ne pas être traité à sa juste valeur par « la société ».

Tout le monde est une victime, tout le monde fait pitié, tout le monde demande réparation.

Vous voulez être sûr d’avoir du travail, plus tard ? Fondez un groupe de pression !

Vous ne manquerez jamais de matière première !

Canaliser le sentiment de victimisation des gens, c’est comme ouvrir une entreprise de remplissage de bouteilles d’eau à côté d’une rivière. Tu as juste à te pencher et à recueillir toutes les larmes que les « victimes » de notre méchante société déversent à longueur de jour.

Comment on fonde un groupe de pression ?

Simple : tu t’inspires des méthodes utilisées dans l’industrie minière.

Primo, tu fais de la prospection.

Tu patrouilles dans le Québec et tu essaies de trouver une source de ressentiment qui n’a pas encore été exploitée.

Ça peut être les nains roux, les obèses albinos ou les hommes blancs hétéros qui aiment jouer aux fers en camisole.

Une fois que tu as trouvé ta source, tu fais ce qu’on appelle un claim.

Tu plantes ta carte de visite, et tu dis : « Cette gang-là, c’est à moi ! C’est moi qui vais les représenter ! »

PAR ICI L’ARGENT !

Ensuite, tu dois convaincre le gouvernement de reconnaître officiellement ton groupe et de le financer.

Ça, c’est facile.

T’as juste à lui dire : « Moi, je repré-sente les gens qui ont neuf orteils plutôt que dix. Si, aux prochaines élections, vous voulez vous assurer le vote des 22 546 Québécois qui ont neuf orteils, pas besoin de les rencontrer individuellement. Vous avez juste à subventionner mon organisme, l’Association québécoise des nona-orteillois, et ça sera tiguidou ! »

Une fois que tu reçois ta première subvention, tu fais comme les politiciens qui n’agissent qu’en fonction de leur réélection : tu penses à ta prochaine subvention !

Il faut que 12 mois plus tard, tu puisses crier : « Non seulement le mal que je me suis promis d’éradiquer existe toujours, mais le problème est pire qu’avant ! Le nombre de gens qui naissent avec neuf orteils a doublé !

« J’ai besoin de plus de personnel, plus de bureaux, plus de téléphones – bref, plus d’argent ! »

Tu vas voir, une fois que tu reçois ta première subvention, le reste se fait tout seul.

L’important est d’embaucher un porte-parole connu. Comme ça, ta vedette qui a besoin de montrer qu’elle est une bonne personne plogue ton organisme à la télé, les spectateurs envoient des dons, ces dons te permettent de produire des campagnes disant aux gens que ton organisme est hyper important, etc.

C’est une roue qui tourne !

Tu ne peux pas rater ton coup !