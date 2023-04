Fitzgibbon répond à une question de ChatGPT au Salon bleu

Une première au Salon bleu à Québec : le ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon a été forcé de répondre à une question des libéraux écrite par l’intelligence artificielle ChatGPT.

Le libéral Fred Beauchemin réclame depuis plusieurs jours une commission parlementaire sur les risques liés à l’apparition de robots intelligents comme ChatGPT.

Afin d’obtenir l’attention du gouvernement durant, il a posé cette question écrite par l’IA ChatGPT.

«Je souhaite adresser ma question au ministre de l'Économie concernant l'impact de l'intelligence artificielle sur notre économie. Avec la montée en puissance de l'intelligence artificielle, de nombreux secteurs économiques sont en train d'être transformés, et les métiers sont en train d'évoluer. Dans ce contexte, j'aimerais savoir comment le gouvernement du Québec compte accompagner cette transition vers une économie de plus en plus numérique et automatisée tout en assurant la protection des emplois et la compétitivité de notre province.

Pouvez-vous nous indiquer les mesures concrètes que votre ministère prévoit de mettre en place pour encourager l'utilisation de l'intelligence artificielle et les entreprises et les industries tout en assurant la protection des travailleurs?», a lu M. Beauchemin, signalant, «en passant», que cette question a été entièrement préparée par ChatGPT.

Forum avec les experts

C’est le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, qui s’est levé pour répondre à cette question.

Il a ainsi annoncé un forum non partisan sur l’intelligence artificielle et ses risques où huit experts seront entendus.

«J’ai invité mes collègues et ceux de l’opposition, mercredi, pour discuter du développement responsable de l’intelligence artificielle. Les experts en IA seront présents avec nous et lors de la rencontre, les oppositions seront invitées à contribuer à une réflexion non partisane pour revoir tout le cadre éthique», a-t-il dit.

Il a répété la chance «d’avoir au Québec dans les meilleurs chercheurs au monde en recherche fondamentale», nommant l’informaticien Yoshua Bengio.

Photo Francis Halin

«Il ne s'agit pas de ne plus investir en intelligence artificielle. Au contraire, nos entreprises doivent en bénéficier. Par contre, il est clair que l'encadrement réglementaire, l'encadrement d'éthique doit être mieux souscrit», a-t-il expliqué, assurant qu’il partage les inquiétudes de ses collègues des oppositions.

Le ministre estime qu’il est inutile, pour l’instant, de mettre en place une commission parlementaire qui permettrait à l’ensemble de la société québécoise de participer à cette réflexion.

Graves risques

Le solidaire Haroun Bouazzi a renchéri, en réitérant les «graves risques pour la société et l’humanité» de l’IA.

«Quand une voiture décide d'écraser un piéton plutôt qu'entrer dans un poteau, c'est qui qui est responsable? Quand une personne dépressive se fait suivre par une intelligence artificielle décide de mettre fin à sa vie, c'est qui qui est responsable? Quand une intelligence artificielle investit les REER d'un citoyen dans un fonds frauduleux, qui est responsable? Quand une intelligence artificielle répond à une demande pour créer 100 000 tweets frauduleux pendant une élection, qui est responsable? Qu'est-ce qui va arriver avec nos données personnelles? Ces questions sont fondamentales, elles méritent un vrai débat public», a-t-il plaidé.

Déjà un cadre

Le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Éric Caire, a affirmé que le Québec a déjà mis en place, en 2019, des balises légales et éthiques afin de protéger la population contre les risques de dérapages de l’IA.

«On a adopté au gouvernement du Québec la première stratégie d’intégration d’intelligence artificielle qui touchait à ces questions-là d’éthique», a-t-il indiqué.

Il signale néanmoins que le Québec est toujours prêt à discuter de cette question afin d’y amener des améliorations et renforcer le cadre réglementaire et législatif.

«Oui, ça prend une discussion avec la société québécoise», a-t-il ajouté.