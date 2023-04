Hockey: le niveau collégial en éclosion et plus intéressant que jamais

Il y aura toujours une large place pour la Ligue de hockey junior majeur du Québec et les structures élites de niveau AAA dans le développement des joueurs, mais il y a maintenant une autre option intéressante et l’offre va en s’améliorant pour les joueurs.

• À lire aussi: RSEQ: le parent pauvre du Canada

Après l’essor du hockey scolaire et collégial, l’arrivée d’une ligue de hockey universitaire de deuxième division pour la saison 2023-2024 est une bonne nouvelle qui confirme que le développement du hockey dans une structure scolaire continue de prendre de l’ampleur au Québec.

Déjà, le hockey au niveau secondaire se porte très bien avec 382 équipes inscrites en 2022-2023. Il en va de même dans les rangs collégiaux où l’on retrouve 25 équipes.

« Dans nos rencontres avec les parents et les joueurs, il y en a de plus en plus qui viennent d’une structure scolaire et ils veulent continuer dans la même voie alors l’option collégiale devient intéressante parce que le niveau de jeu est bon et il y a un suivi académique », explique d’ailleurs Hugo Lamoureux, coordonnateur aux services aux étudiants, secteur sportif au Cégep de Saint-Laurent qui accueille les Patriotes, une équipe-phare du réseau collégial.

Relance

Si on en vient à voir la naissance d’une ligue de hockey universitaire de deuxième division, c’est certainement parce que le hockey collégial se porte bien.

On a connu la Ligue collégiale AAA dans les années 1980 et ensuite la Ligue de hockey collégial majeur, mais il y a eu un passage à vide important dans les années 2000 avant que le hockey collégial retrouve son élan.

« De 2002 à 2009, il n’y a pas eu de hockey collégial. Quand on a recommencé en 2009, tout était à refaire et le hockey scolaire n’était pas développé comme aujourd’hui », relate Hugo Lamoureux.

Meilleur calibre

On compte actuellement treize équipes en première division et il y a une deuxième division depuis la saison dernière. Les cadres de celle-ci passeront de douze à quatorze équipes l’an prochain.

Il faut assister à un match de première division collégiale pour comprendre qu’on a affaire à un niveau de jeu très élevé.

« Le calibre de jeu s’est vraiment beaucoup amélioré avec les années et va toujours continuer de s’améliorer. Le Junior majeur demeure le plan A et c’est bien correct comme ça », soutient Hugo Lamoureux.

Pour beaucoup de jeunes, le hockey collégial représente une belle vitrine pour accéder à un niveau supérieur.

C’est ce que croit Carl-Anthony Massé, un jeune homme de Rivière-du-Loup qui a disputé sa première saison collégiale à 18 ans cette saison et qui a terminé au sommet des marqueurs de la division 1 avec 62 points en 36 matchs.

« Je trouve l’école très importante et le collégial offre un très bon calibre de jeu qui est sous-estimé », précise celui qui avait été invité au camp d’entraînement des Islanders de Charlottetown de la LHJMQ et qui a disputé six matchs avec les Remparts.

« J’aimerais me servir de cette saison pour me faire une place dans le Junior majeur, c’est sûr que je veux joueur au plus haut niveau possible. Mon but est de finir avec l’universitaire en première division. »