«Joel, c’est un naturel» –Rafaël Harvey-Pinard

Le Canadien avait l’air d’une équipe au bout du rouleau depuis quelques matchs. Jeudi on a eu l’impression que Martin St-Louis avait donné un électrochoc à ses joueurs.

« C’est un pas dans la bonne direction. Ça fait trois ou quatre matchs qu’on dit qu’on veut sprinter jusqu’à la ligne d’arrivée. On rampait un peu. Aujourd’hui, on voulait commencer à jogger. »

– Martin St-Louis

Joel Armia semble posséder tous les atouts. Pourtant, il réussit rarement à appliquer ces attributs dans un match. Pourquoi jeudi ?

« Les minutes qu’il a jouées, le rôle qu’il a joué, les joueurs avec qui il a joué [Suzuki]. Quand il a ses touches dans les bonnes places, il est dangereux. Il a les atouts pour ça. Je suis content pour lui. »

– Martin St-Louis

« Joel, c’est un naturel. Ça a l’air tellement facile pour lui. Il a un sens du jeu élevé et son lancer est élite. Ses buts de ce soir, ce sont des tirs qu’on ne voit pas souvent dans un match. »

–Rafaël Harvey-Pinard

Compter six buts, c’est un contraste avec les deux derniers matchs.

« Ça fait différent. Lors du dernier match, on avait 12 lancers au milieu du match. Ce soir, on a joué 60 bonnes minutes. Ça enlève de la pression. On jouait bien, on gérait bien la rondelle, on ne leur donnait pas grand-chose. »

– Samuel Montembeault

Dernièrement, les partisans du Canadien n’avaient pas de grandes soirées à se mettre sous la dent. Ceux présents jeudi n’ont pas dû regretter leur présence.

« Je sais que les matchs ne veulent rien dire pour le classement, mais je suis heureux, non seulement pour les joueurs dans le vestiaire, mais aussi les partisans. Ils continuent à remplir le building et sont toujours bruyants pour nous. Je suis heureux pour eux qu’on leur ait donné un bon match. »

– Mike Matheson