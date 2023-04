La surdité, ce mal invisible

Mon mari et moi avons atteint l’âge vénérable de 75 ans en relativement bonne forme. Ce qui est une chance inouïe quand on voit le nombre de gens malades autour de nous. Et on n’a même pas contracté la COVID en plus ! Mais rien n’étant parfait, depuis un an ou deux, lui et moi on a des prises de bec fréquentes parce qu’il me fait répéter tout ce que je dis au moins deux fois, sinon plus, comme s’il ne m’écoutait pas quand je lui parle.

Il fait partie de ces hommes à l’orgueil démesuré qui refusent de se considérer comme vieux et qui osent encore se mesurer avec leurs fils au tennis et à la course à pied. Comment le convaincre de consulter sans recevoir de sa part une volée de bois mort ? Est-ce qu’il va falloir que je simule une surdité pour qu’il daigne s’intéresser à son problème ?

Anonyme

Sans vous rendre jusqu’à simuler une surdité, pourquoi ne pas décréter la nécessité de passer un examen commun de dépistage auditif ? Comme ça vous impliquerait aussi, il y verra certainement un exercice de bonne volonté de votre part, et ça risque de vous faire gagner votre cause. À moins que vous ne mettiez vos enfants dans le coup et que la poussée dans le dos dont il a besoin pour agir passe par eux ?