La téléphonie au secours de la télé?

Dans la plupart des pays du monde, la télévision n’a rien à voir avec le téléphone, mais c’est loin d’être le cas au Canada.

La plupart des téléspectateurs n’ont pas suivi l’interminable saga qui a mené à l’acquisition de Shaw Communications par Rogers. Ils ignoraient que cette méga-transaction pourrait avoir des conséquences directes sur l’avenir de notre télévision.

Vendredi dernier, le ministre François-Philippe Champagne a donné son accord à la plus grosse transaction à survenir dans notre monde des communications : plus de 23 milliards $ pour l’achat de Shaw Communications par Rogers. Du même coup, le ministre approuvait la vente de Freedom Mobile (qui appartenait à Shaw) à Vidéotron pour une somme de 2,85 milliards $. Du coup, le nombre d’abonnés en téléphonie mobile de Vidéotron se trouvait multiplié par deux.

UN GROS MANDAT

Quand le premier ministre du Canada nomme un ministre, il fait suivre sa nomination d’une lettre de mandat qui est en fait une liste d’épicerie. De toutes ces lettres, celle qu’a reçue le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie est peut-être la plus écrasante.

Elle fait 12 pages et compte exactement 3894 mots. Pour vous situer, c’est l’équivalent de sept de mes chroniques mises bout à bout !

Le ministre Champagne est le « touche-à-tout » du cabinet. C’est à lui et à Pablo Rodriguez, par exemple, qu’incombe la révision du droit d’auteur. C’est lui aussi qui est notre gardien en matière d’intelligence artificielle dont j’ai fait le sujet de ma chronique de mardi.

Depuis le moratoire que vient de réclamer la lettre ouverte signée par plus de 1000 experts en IA, je n’ai pas besoin de vous dire qu’on va examiner à la loupe l’action du ministre Champagne. Son mandat exige qu’il établisse une stratégie, qu’il assure la coordination des efforts internationaux sur la recherche, et, surtout, qu’il établisse les normes qui vont nous prémunir des dangers de l’IA.

Au Québec, la transaction Rogers-Shaw n’a pas fait grand bruit, et pour cause. D’abord annoncée en mars 2021, la transaction a pris une éternité à se concrétiser. Et puis, elle ne concernait pas Vidéotron.

L’été dernier, coup de théâtre, Rogers annonce qu’elle vient de conclure un accord pour vendre Freedom Mobile, filiale de Shaw, à

Vidéotron pour la somme de 2,85 milliards de dollars.

Du coup, Québecor Média, une société québécoise qui possède Vidéotron, allait devenir une compagnie nationale. Dans la foulée de la transaction, le ministre Champagne en a profité pour attacher à Rogers comme à Vidéotron une série de fils à la patte.

CROISONS LES DOIGTS

Maintenant quatrième fournisseur de sans-fil au Canada, Vidéotron s’est engagée pour dix ans à offrir des tarifs 20 % inférieurs à ceux que payaient les abonnés de Shaw et Rogers dans l’Ouest le 20 février dernier. De plus, Vidéotron investira 150 millions $ pour améliorer ses services dans l’Ouest et s’engage à ce que 90 % des abonnés bénéficient de la 5G d’ici à deux ans.

En pratique, la transaction ne change rien pour les abonnés québécois de Vidéotron.

N’empêche que Vidéotron serait mal venue d’offrir à ses nouveaux abonnés de l’Ouest des conditions plus attrayantes que celles qu’elle offre au Québec.

Enfin, croisons les doigts pour que la téléphonie mobile soit la plus rentable possible. Bell, Telus, Rogers et Videotron, qui possèdent aussi nos principaux réseaux de télé, ne peuvent plus espérer se rentabiliser avec la télévision.