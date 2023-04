Le Bodyguard est à la hauteur du culte

On connaît l’intrigue, on connaît les chansons. Pourtant, la mouture québécoise de la comédie musicale Le Bodyguard réussit à nous surprendre – et, surtout, à nous épater ! – grâce aux performances vocales inoubliables de Jennifer-Lee Dupuy et de Sharon James.

Soyons francs : que ce soit à Londres, à Paris ou à New York, la comédie musicale Le Bodyguard n’a jamais été célébrée pour la richesse de son livret, celui-ci reprenant les grandes lignes du film-culte de 1992. Soulignons toutefois d’entrée de jeu le travail du metteur en scène Joël Legendre, qui a su, à grands coups de ciseaux portés dans divers segments, rythmer et dynamiser sa relecture en la délestant de tout temps mort.

Bref, l’intrigue est convenue et, surtout, déjà bien connue : on y retrouve le personnage mythique de Rachel Marron (jadis incarné par Whitney Houston), cette star internationale contrainte d’engager un garde du corps pour la protéger des menaces insistantes d’un fan anonyme.

Ultimement, ce scénario n’est en fait qu’un prétexte à enfiler les multiples numéros musicaux, cœur et âme de la comédie musicale présentée au Théâtre St-Denis. Car en sautant de l’écran à la scène, l’intrigue s’est bonifiée de plusieurs chansons, toutes issues du répertoire de Whitney Houston.

Stellaire Jennifer-Lee Dupuy

Et c’est là que brille cette mouture québécoise, notamment grâce au talent de Jennifer-Lee Dupuy, stellaire dans le rôle de Rachel Marron. Certes, il y a cette ressemblance saisissante avec une Whitney Houston de l’époque. Mais le véritable mérite de cette jeune Québécoise est sa manière d’irradier l’essence même de son personnage, soit celui d’une artiste au sommet de son art.

Car notre Rachel Marron bien à nous n’a pas à rougir quand vient le temps de livrer les périlleuses I Have Nothing, One Moment in Time ou encore I Will Always Love You. Au contraire, elle les fait siennes, sans jamais les dénaturer ou en diminuer leur impact. Et ça, ça nous fait pardonner volontiers son manque d’expérience en matière de jeu.

De Grandpré en grande forme

Il faut dire qu’elle est particulièrement bien entourée, à commencer par Frédérick De Grandpré dans le rôle-titre. Le comédien nous revient dans une forme épatante, aussi solide dans les scènes dramatiques que les moments d’action.

Mention spéciale à la spectaculaire Sharon James, qui prête ses traits à Nicki Marron, la sœur de l’héroïne. Elle nous avait ébahis dans Mamma Mia !, puis dans Rock of Ages. Mais la comédienne et chanteuse est tout simplement phénoménale ici, reprenant magistralement Saving All My Love for You et All At Once.

On s’en voudrait également de passer sous silence le travail du jeune Roman Viau Diadhiou, incroyablement attachant et charismatique dans la peau de Fletcher, le fils de Rachel Marron.

►La comédie musicale Le Bodyguard est présentée au Théâtre St-Denis de Montréal jusqu’au 15 avril. Elle s’installera ensuite au Capitole de Québec, le 28 juin, pour finalement revenir dans la métropole en novembre.