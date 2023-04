Le CH évitera-t-il l'embarrassant scénario de 2010-2011?

Le Canadien de Montréal recevra jeudi soir Alexander Ovechkin et les Capitals de Washington pour son 79e match de la campagne.

Et pour l'occasion, la troupe de Martin St-Louis tentera d'éviter d'être blanchie pour un troisième match consécutif, ce qui n'est pas survenu depuis la campagne 2010-2011.

À cette époque, le Tricolore avait été tenu en échec en fin de campagne également, les 22, 24 et 26 mars. Il avait successivement été blanchi par les Sabres de Buffalo, les Bruins de Boston et... les Capitals.

Bien que l'on sait depuis longtemps que l'équipe montréalaise ne participera pas aux séries éliminatoires, St-Louis a assuré mercredi que ses hommes avaient toujours la tête au travail.

«Nous continuons et nous avons de très bonnes intentions, a-t-il déclaré aux médias. Ce n’est pas comme si nous tuons simplement le temps. Nous nous présentons au travail. L’attitude de notre équipe est incroyable.»

«Je sais que nous sommes jugés sur les victoires et les défaites, et c’est normal. Ce n’est pas facile jouer au Centre Bell et ne pas être capable de marquer des buts. Nous sommes déçus, mais nous ne venons pas ici pour juste tuer le temps.»

Quant aux Capitals, ils sont eux aussi officiellement écartés du portrait des séries éliminatoires. La motivation risque toutefois d'être au rendez-vous pour Ovechkin, qui a toujours en tête le record de buts de Wayne Gretzky.