Le gâchis UPAC-Charest

Un de nos élus (que je ne nommerai pas) a eu une phrase assassine, hier.

Le gouvernement Charest a créé l’Unité permanente anticorruption (UPAC) « à l’époque pour attraper les bandits et pour remettre de l’argent dans les coffres de l’État... puis finalement, on n’a pas attrapé grand monde, puis on remet de l’argent dans les poches de Jean Charest ».

Au total, l’ancien chef libéral aura droit à une compensation de 385 000 $ de l’État, a tranché la Cour supérieure.

Écoutez la rencontre Philippe-Vincent Foisy et Antoine Robitaille diffusée chaque jour en direct 12 h 15 via QUB radio :

Fuites

Que les fuites sur l’enquête Mâchurer aient été massives, inhabituelles, il n’y a aucun doute. Le juge Gregory Moore le souligne et en fait un cas de violations des règles de protection de renseignements personnels.

Il ne reproche aucunement aux médias d’avoir fait des reportages à partir de ces fuites. Son jugement ne porte d’ailleurs ni sur le travail des médias ni sur l’intérêt public évident qui le fondait.

Au sujet des renseignements personnels de M. Charest (adresses, numéro de permis de conduire, de téléphone, état civil, etc.), le tribunal précise que Le Journal, dans ses publications, « a brouillé ces informations afin de ne pas les divulguer aux lecteurs ».

Malgré tout, le raisonnement du juge tourne autour du fait que l’UPAC (et donc l’État) a insuffisamment protégé ces renseignements personnels colligés sur M. Charest.

Le procureur général du Québec (PGQ) avait fait valoir qu’en ces matières, le préjudice était moindre, puisque « les personnages publics [comme Jean Charest] renoncent d’une certaine manière à la protection de leur vie privée ». (Sans compter que la renommée a aussi ses avantages : siéger à des conseils d’administration, par exemple.)

Cet argument, le magistrat l’a rejeté vigoureusement. Il reproche plutôt aux policiers de l’UPAC d’avoir violé les serments que les lois leur imposent quant à la confidentialité.

Écoutez l'entrevue avec l’ancien agent du SCRS Michel Juneau-Katsuya à l’émission d'Antoine Robitaille diffusée via QUB radio :

Lanceur d’alerte ?

« Quoi de plus grave dans un État de droit qu’un policier hors la loi ? » s’indigne le juge Moore.

On a toutefois envie d’ajouter : « quoi de plus grave », dans une démocratie, qu’un gouvernement soupçonné d’avoir laissé s’installer, pour financer le parti dont il est issu, un système de trafic d’influence autour de l’attribution des contrats publics ?

Précisément le type d’allégation qui motiva les enquêtes Mâchurer, Justesse, Joug et Lierre. Lesquelles ont permis d’amasser des masses d’éléments de preuves... qui ne débou-chèrent jamais sur la culpabi-lité de quiconque.

D’où la possibilité que certains policiers, ou enquêteurs, aient – à tort ou à raison – décidé de se faire lanceurs d’alerte. Jeu dangereux, gestes rares, mais qui peuvent soumettre au public des informations clés. (Pensons au dossier des ingérences électorales chinoises à Ottawa.)

L’UPAC se retrouve aujourd’hui l’accusée dans cette affaire. En raison de sa désorganisation initiale mâtinée d’une certaine incompétence ; tout cela découlant de sa création en catastrophe, en 2011, par un gouvernement Charest souhaitant à tout prix éviter une commission d’enquête publique. Sans compter qu’elle dut faire face, cette UPAC, à un environnement juridique se resserrant, qui plomba ses enquêtes, en raison d’une avalanche de requêtes.

Quel gâchis d’aboutir, 12 ans plus tard, avec ce jugement Charest.