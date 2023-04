Le grand retour de Vladimir Tarasenko à Saint-Louis

La saison des Blues de Saint-Louis n’a plus de réelle signification, mais leurs partisans ayant prévu assister au match de jeudi à l’Entreprise Center auront une excellente raison de s’y rendre : saluer Vladimir Tarasenko, aujourd’hui porte-couleurs des Rangers de New York.

Le vétéran de 31 ans et Niko Mikkola ont pris le chemin de la Grosse Pomme le 9 février dans une transaction impliquant le Québécois Samuel Blais. Du même coup, une association de 11 ans entre le Russe et les Blues s’est terminée et voilà qu’il aura une première occasion de revenir au Missouri, là où il a aidé son ancienne organisation à remporter la coupe Stanley en 2018-2019.

«J’ai vécu de bons moments à Saint-Louis et nous avons beaucoup d’amis à l’aréna et à l’extérieur. Je suis reconnaissant pour cela. Cependant, c’est maintenant un nouveau chapitre», a déclaré Tarasenko au site The Athletic.

«Je n’ai pas vraiment eu l’occasion de m’exprimer, mais si j’en avais l’opportunité, j’aimerais dire merci à Saint-Louis, avait-il affirmé en conférence de presse peu après son arrivée à New York. J’ai apprécié toutes ces années et on m’a considéré comme un membre de la famille étant à la maison.»

Joueur apprécié

Aussi, il semble que la perception soit la même dans le camp des Blues, notamment du côté du défenseur Colton Parayko.

«Je garde plusieurs bons souvenirs de lui. Dans le vestiaire, il était terre à terre et restait un bon coéquipier. J’aimais le côtoyer. Il a montré qu’il était prêt à travailler chaque soir afin d’aider notre équipe à gagner», a-t-il complimenté sur le site stltoday.com.

Pour Alexey Toropchenko, également un Russe, l’ex-numéro 91 du club représentait une source d’inspiration.

«En 2017, quand j’ai été repêché et que je suis arrivé, je le regardais à la télévision. C’était mon rêve de me retrouver avec lui au sein de la même formation, a-t-il admis. C’est une vedette et un homme intègre. Il m’a toujours encouragé et aidé dans tout ce que je faisais.»

Ennuyé par les Blessures depuis quelques années, Tarasenko a inscrit 17 points en 27 rencontres avec les Rangers.