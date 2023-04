L'entraîneur des Red Wings ne tolère pas du tout le «tanking»

Même si leurs probabilités de qualification aux séries sont pratiquement nulles, les Red Wings de Detroit se refusent à perdre des matchs pour améliorer leurs chances de repêcher plus hâtivement au prochain encan amateur de la Ligue nationale de hockey.

L’entraîneur-chef Derek Lalonde n’adhère réellement pas à la pensée prônant la défaite intentionnelle pour tenter de gagner le derby Connor Bedard, le joueur pressenti pour entendre son nom en premier lieu lors de la séance de sélection 2023. Pourtant, les Wings ne sont qu’à quelques points de voir leur sixième exclusion des éliminatoires confirmée.

Or, aux yeux de Lalonde, il importe d’abord de progresser au sein d’une culture gagnante et d’inculquer une saine éthique de travail à ses ouailles. Le message semble d’ailleurs bien compris, car avant d’accueillir les Sabres de Buffalo jeudi, Detroit avait obtenu quatre gains à ses cinq plus récentes sorties, ce qui inclut une victoire de 5 à 0 aux dépens du Canadien de Montréal, mardi.

«La victoire est importante; quelques-unes des habitudes adoptées durant notre séquence de succès le sont aussi, a-t-il dit, tel que rapporté par le site mlive.com. Je sais que des partisans seront sûrement frustrés de cela. Nous avons littéralement descendu de six crans dans l’ordre du repêchage au cours de la dernière semaine.»

Très important

«Nous allons jouer pour gagner, car je crois que c’est primordial, a-t-il insisté. Nous avons traversé une disette vraiment dure de 5-6 matchs [du 25 février au 5 mars] et ça semblait aussi long que trois mois. Vous parlez parfois à quel point les saisons peuvent être entraînantes. Nous avons vécu ce type de période récemment : gagner, jouer de la façon appropriée, se préparer adéquatement. Puis, soudainement, il reste seulement cinq parties au calendrier. Ça ralentit, ce qui est tout à fait normal.»

Vrai que la cave du classement général ne garantit pas de remporter la loterie du repêchage. En 2019-2020, soit la campagne écourtée par la pandémie, les Wings ont fini au dernier rang, ce qui ne les a pas empêchés de chuter de trois échelons dans l’ordre de sélection. Ainsi, au lieu de mettre la main sur Alexis Lafrenière, ils ont pris Lucas Raymond.

Le club du Michigan occupe la 22e place du circuit Bettman.